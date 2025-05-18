Ликсутов: компания московской ОЭЗ произвела 350 тысяч электроприводных изделий

Компания ОЭЗ «Технополис Москва» отметит свое 25-летие в июне. За четверть века она произвела около 350 тысяч единиц электроприводной продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Научно-технический центр локализовал производство электроприводов на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ.

Ликсутов подчеркнул, что сейчас в Москве действуют более 4,5 тысячи предприятий. За предыдущий год их производственные объемы выросли на 17,8%, а за первые месяцы 2025 года — на 6,6%.

«Такая динамика обусловлена прежде всего комплексом мер городской поддержки, которые разработаны по поручению Сергея Собянина», — отметил он.

Важнейшим инструментом поддержки стала локализация производства в особой экономической зоне Москвы. Она предлагает инвесторам современную готовую инфраструктуру, земельные участки без торгов по ставке 2% от кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом, а также налоговые преференции.

Благодаря таким мерам поддержки промышленники в 1,4 раза увеличили объем выпущенной продукции в прошлом году.

НТЦ «Приводная Техника» действует на площадке «Печатники» с 2014 года и разрабатывает комплексные решения для промышленности. Предприятие занимается техническим сопровождением поставок, консультированием, обучением специалистов, а также обслуживанием изделий.