Ликсутов: компания московской ОЭЗ произвела 350 тысяч электроприводных изделий
Компания ОЭЗ «Технополис Москва» отметит свое 25-летие в июне. За четверть века она произвела около 350 тысяч единиц электроприводной продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Научно-технический центр локализовал производство электроприводов на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ.
Ликсутов подчеркнул, что сейчас в Москве действуют более 4,5 тысячи предприятий. За предыдущий год их производственные объемы выросли на 17,8%, а за первые месяцы 2025 года — на 6,6%.
«Такая динамика обусловлена прежде всего комплексом мер городской поддержки, которые разработаны по поручению Сергея Собянина», — отметил он.
Важнейшим инструментом поддержки стала локализация производства в особой экономической зоне Москвы. Она предлагает инвесторам современную готовую инфраструктуру, земельные участки без торгов по ставке 2% от кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом, а также налоговые преференции.
Благодаря таким мерам поддержки промышленники в 1,4 раза увеличили объем выпущенной продукции в прошлом году.
НТЦ «Приводная Техника» действует на площадке «Печатники» с 2014 года и разрабатывает комплексные решения для промышленности. Предприятие занимается техническим сопровождением поставок, консультированием, обучением специалистов, а также обслуживанием изделий.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что в столице развитию высокотехнологичных производств уделяется особое внимание. За первый квартал этого года локализованное в ОЭЗ предприятие выпустило 5,5 тысячи единиц электроприводных изделий, добавил он.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов производства составил более 20%. Компания осуществляет поставки своих изделий предприятиям из различных отраслей промышленности в 32 региона страны», — сообщил Гарбузов.
Вырос и трудовой коллектив компании — за более чем 10 лет он увеличился в шесть раз. С момента начала работы в ОЭЗ число заказчиков предприятия поднялось с 30 тысяч до 40. Компания сотрудничает с ведущими вузами, в том числе с МГТУ имени Баумана и Ивановским государственным энергетическим университетом. Предприятие также имеет 10 патентов на собственные разработки.
НТЦ «Приводная Техника» получил известность в мире автоспорта благодаря поставкам электроприводов для болида «Сарма» и спортивного прототипа «Сарма 2 Evolute». В итоге эти карты в 2023 и 2024 году побили национальные рекорды скорости на озере Байкал.
Генеральный директор компании Дмитрий Краснов объяснил, что предприятие появилось, когда команда молодых выпускников Бауманского института решила открыть собственный бизнес.
«Благодаря поддержке города, в том числе ОЭЗ „Технополис Москва“, на базе которого мы соединили „умы“ и „руки“, НТЦ „Приводная техника“ стала серьезной производственной компанией», — добавил он.