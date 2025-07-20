Сегодня 14:23 Ликсутов: компании Москвы увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий на 32% 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

Столичные производители продуктов питания нарастили выпуск своей продукции: за пять месяцев 2025 года объем поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличился более чем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что кластер пищевой промышленности в ТиНАО формируют по поручению мэра Сергея Собянина. На его территории разместят предприятия, выпускающие мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, готовые блюда. «Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, что позволяет обеспечивать горожан качественными продуктами питания. В январе–мае 2025-го поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличились на 32,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года», — заявил он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В частности, московские производители нарастили выпуск булочных изделий из пшеничной муки на 14%, пирогов — на 29%, а пирожных — на 34,3%.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что в столице функционирует свыше 320 предприятий пищевой промышленности. Город их активно поддерживает, благодаря чему компании укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей свежими продуктами. «В результате за период с начала 2025 года объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве превысил 52 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике города», — добавил он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В число лидеров по увеличению поставок в магазины Москвы и Подмосковья вошло

ОАО КБК «Черемушки». С января по май комбинат отгрузил 57 тысяч тонн хлебобулочной продукции, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Компания не только нарастила объемы производства, но и открыла линию выпуска пирожков, сдобных рулетов и зерновых хлебов. Выручка предприятия выросла до семи миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский комбинат кондитерских изделий «Добрынинский» выпустил 550 тонн тортов, пирожных, десертов и других изделий на сумму, превышающую 250 миллионов рублей. Всего компания выпускает более 150 наименований различной кондитерской продукции, среди которых — лимонные тарталетки, мягкие вафли с какао и профитроли с вареной сгущенкой.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Имеющий 15 производственных площадок в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тверской области булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» выпускает более 1,5 тысячи тонн изделий в сутки. В том числе быстрозамороженную хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия и готовую еду. В текущем году ежемесячная выручка компании составила шесть миллиардов рублей, а за 2024 год достигла 60 миллиардов рублей.