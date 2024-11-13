Ликсутов: драйвером развития сотрудничества Москвы и Омана стала продукция машиностроения
С января по август несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Оман вырос более чем на 27%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он назвал одним из ключевых направлений московской промышленной политики поддержку экспортно-ориентированных предприятий. Столица помогает городским производителям наращивать торгово-экономическое сотрудничество с дружественными странами.
«Драйвером развития международного сотрудничества стало машиностроение — поставки продукции этой категории выросли в 1,5 раза», — подчеркнул Ликсутов.
Столичные предприятия экспортируют в Оман радиоэлектронику, станки для обработки металлов и низковольтные электрораспределительные устройства. На рынке этой страны на Среднем Востоке спросом пользуются стройматериалы, медикаменты и диагностические реагенты, а также уходовая косметика московских производителей.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, центр «Моспром» помогает столичным предприятиям продвигать продукцию на иностранный рынок.
В рамках бизнес-миссии в Оман столичные производители промышленного оборудования, зарядных станций для электромобилей, парфюмерии и косметики провели более 70 встреч с зарубежными контрагентами и обсудили перспективы локализации московской продукции на рынке Султаната.
Анатолий Гарбузов
Одна из крупных нефтяных компаний Омана заинтересовалась решениями московского производителя в области реверсного инжиниринга. Внимание иностранных партнеров привлекло учебное оборудование столичного предприятия из ОЭЗ «Технополис Москва». Компании «Научные развлечения» договорились разместить образовательную лабораторию московского производства в местном детском центре допобразования. Также партнеры договорились внедрять столичные разработки в образовательный процесс.
«Бизнес-миссии, организованные центром „Моспром“ — яркий пример эффективного партнерства города и бизнеса. Эксперты центра детально изучили нашу продукцию и точечно подобрали контрагентов, которые были максимально заинтересованы в сотрудничестве», — сказал заместитель генерального директора компании «Научные развлечения» Андрей Рыжов.
Он добавил, что во время переговоров удалось достичь с зарубежными партнерами договоренности о внедрении оборудования компании в образовательный процесс.