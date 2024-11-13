Ликсутов: драйвером развития сотрудничества Москвы и Омана стала продукция машиностроения

С января по август несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Оман вырос более чем на 27%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он назвал одним из ключевых направлений московской промышленной политики поддержку экспортно-ориентированных предприятий. Столица помогает городским производителям наращивать торгово-экономическое сотрудничество с дружественными странами.

«Драйвером развития международного сотрудничества стало машиностроение — поставки продукции этой категории выросли в 1,5 раза», — подчеркнул Ликсутов.

Столичные предприятия экспортируют в Оман радиоэлектронику, станки для обработки металлов и низковольтные электрораспределительные устройства. На рынке этой страны на Среднем Востоке спросом пользуются стройматериалы, медикаменты и диагностические реагенты, а также уходовая косметика московских производителей.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, центр «Моспром» помогает столичным предприятиям продвигать продукцию на иностранный рынок.