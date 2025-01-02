Ликсутов: более 18 тысяч новых рабочих мест появилось в Москве по программе МПТ

Более 18 тысяч новых рабочих мест возникло в Москве благодаря строительству 14 промышленных, деловых, торговых и социальных объектов по городской программе. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Девелоперы уже ввели объекты в эксплуатацию.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 <…> объектов, на которых создано свыше 18 тысяч новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.

Благодаря реализации проекта в бизнес-парке Останкино» в Огородном проезде могут получить работу примерно 12 тысяч москвичей, еще 600 вакансий появилось в бизнес-центре «Технопарк Октябрьское Поле» на улице Ротмистрова.

Около двух тысяч горожан также получили возможность трудоустроиться в ТЦ «Кузьминки-Молл» на Зеленодольской улице, а торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика обеспечит рабочими местами более тысячи человек.