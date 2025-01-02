Ликсутов: более 18 тысяч новых рабочих мест появилось в Москве по программе МПТ
Более 18 тысяч новых рабочих мест возникло в Москве благодаря строительству 14 промышленных, деловых, торговых и социальных объектов по городской программе. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Девелоперы уже ввели объекты в эксплуатацию.
«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году в эксплуатацию ввели 14 <…> объектов, на которых создано свыше 18 тысяч новых рабочих мест», — отметил Ликсутов.
Благодаря реализации проекта в бизнес-парке Останкино» в Огородном проезде могут получить работу примерно 12 тысяч москвичей, еще 600 вакансий появилось в бизнес-центре «Технопарк Октябрьское Поле» на улице Ротмистрова.
Около двух тысяч горожан также получили возможность трудоустроиться в ТЦ «Кузьминки-Молл» на Зеленодольской улице, а торгово-офисный центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика обеспечит рабочими местами более тысячи человек.
В рамках городской программы открылось три детских сада и три школы в районах Очаково-Матвеевское, Филимонковский и Щербинка. Также начал работать музей в Даниловском районе. Эти объекты смогут обеспечить рабочими местами 770 москвичей. Также в эксплуатацию ввели три промышленных объекта.
«Более двух тысяч рабочих мест в городе появилось благодаря строительству трех промышленных технопарков: в районе Силино ЗелАО возвели первую очередь технопарка „Алабушево“, в районе Внуково ТиНАО — технопарк „Крекшино“, в Молжаниновском районе САО — технопарк „Химки-Молжаниновский“», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, в технопарке уже появились предприятия.
Программа стимулирования создания мест приложения труда начала действовать с 2020 года и за это время охватила большинство московских районов. Правительство подписало с инвесторами более 130 соглашений, в рамках которых возведут более шести миллионов «квадратов» недвижимости. В их число входят как промышленные объекты, так и торговые и офисные центры, образовательные учреждения и спорткомплексы. Для развития столичной инфраструктуры привлекут свыше двух триллионов рублей.