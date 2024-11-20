Ликсутов: 9 зон таможенного контроля открыли в ОЭЗ «Технополис Москва» с начала года

С начала 2024 года на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» создали девять зон таможенного контроля: пять — на площадке «Печатники», три — в «Алабушево» и одну — в «Руднево». Всего на площадках столичных ОЭЗ действует 24 такие зоны, рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку развитию высокотехнологичных компаний. Им предоставляют широкий спектр преимуществ, одним из которых стал режим свободной таможенной зоны.

«В настоящее время на площадках ОЭЗ „Технополис Москва“ функционирует 24 зоны таможенного контроля, девять из которых созданы в этом году. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие, оборудование и сырье», — сказал Ликсутов.

В 2022 году, добавил заммэра, благодаря таможенным льготам резиденты сэкономили 120 миллионов рублей, в 2023-м — 700 миллионов, а за девять месяцев 2024-го — 1,8 миллиарда рублей.

При применении режима свободной таможенной зоны финансовая нагрузка как при создании новых производств, так и при расширении или модернизации уже действующих предприятий существенно снижается. Благодаря преференциям уменьшается себестоимость готовой продукции, а ее конкурентоспособность на внутреннем и на внешнем рынках, наоборот, растет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов подчеркнул, что среди резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» наблюдается положительная динамика предоставления налоговых и таможенных льгот.

«По итогам девяти месяцев 2024 года они получили свыше 6,4 миллиарда рублей налоговых преференций, а за весь период деятельности ОЭЗ Москвы им предоставили более 21 миллиарда рублей таких льгот», — уточнил он.

Кроме таможенных преимуществ, статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет получить и значительные налоговые льготы. Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев сказал, что в течение 10 лет компании освобождают от уплаты нескольких видов налогов — имущественного, транспортного и земельного. При этом ставка налога на прибыль снижена с 20 до 2%.

«Сэкономленные средства предприятия направляются на расширение производства, разработку высокотехнологичной продукции и внедрение инновационных решений в производственные процессы», — заключил он.

У территории ОЭЗ «Технополис Москва» — особый юридический статус. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов, где размещены высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров.

«Технополис Москва» на протяжении нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.