Ликсутов: 15 министров промышленности посетили ОЭЗ «Технополис Москва»
Особую экономическую зону «Технополис Москва» посетили 15 региональных министров промышленности. Визит произошел в рамках образовательной программы «Федеральная практика». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Программа Минпромторга направлена на укрепление взаимодействия ведомства с регионами. «Федеральная практика» поможет в формировании управленческих команд, способных применять на практике знания о приоритетах развития промышленности и мерах государственной поддержки. Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ выполняются задачи по достижению технологического суверенитета и созданию в городе самых современных высокотехнологичных производств.
«Программа „Федеральная практика“ будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом и передовыми разработками, а также стимулировать экономический рост в стране в целом», — отметил Ликсутов.
В особую экономическую зону приехали министры из Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Астраханской, Томской, Кемеровской, Самарской, Мурманской, Владимирской и Тульской областей, а также республик Алтай, Марий Эл, Ингушетия и Северная Осетия-Алания.
Заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов отметил, что ведомство уделяет особое внимание работе с регионами и проводит выездные стажировки для вновь назначенных руководителей.
«Их главная цель — максимальное погружение новых руководителей региональных ведомств в приоритетные задачи и ключевые инструменты развития промышленного комплекса нашей страны. Это возможность в открытом диалоге определить планы по дальнейшему развитию отраслей и предприятий», — рассказал Куликов.
Приехавшие в ОЭЗ министры представили своим персональные проекты по развитию промышленности в регионах. Главы ведомств посетили парк «Руднево», который является ярким примером современной промышленной политики.
«Инвестиции в площадку составили 97 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей — частные средства, и 77 миллиардов рублей вложило правительство Москвы. <…> В настоящее время здесь построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. На предприятиях создано свыше 2,8 тысячи рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Ключевым проектом парка «Руднево» является Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), который объединяет 11 разработчиков и производителей беспилотников.
В ОЭЗ «Технополис Москва» резидентам предоставляют широкие налоговые преференции и таможенные льготы, добавил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.