Концерты, научные шоу и мастер-классы. Куда сходить в Москве в День защиты детей
День защиты детей является для России важным праздником, в честь которого в Москве организуются самые разные мероприятия: от концертов до научных шоу и мастер-классов. О том, куда можно сходить в воскресенье — в материале 360.ru.
Детские концерты
Масштабный концерт «Звездная страна» пройдет в городе 1 июня в 18:00. Зрители насладятся музыкальным шоу с участием юных артистов и звезд детской сцены.
Атмосферу праздника посетителям подарят RASA, Лариса Долина, Chris Yank, Родион Газманов, Таисия Повалий, Анита Цой, Диана Гурцкая, MARI M, Milana Star и другие популярные артисты.
Еще один концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце — на сцене выступят герои мультфильмов, певцы и ведущие радио. Среди артистов будут Мария Янковская, Galibri & Mavik, Татьяна Куртукова, Милана Филимонова, MIROSLAVA, детский хор «Великан», «Волшебники двора».
Разнообразную программу мероприятий город подготовил и на открытых площадках. В парке «Сокольники» семьям предложат поучаствовать в интерактивных играх и творческих мастер-классах, а также представят праздничный концерт.
В центре парка организаторы возвели сцену, стилизованную под греческий пантеон. На ней свои таланты продемонстрируют лучшие коллективы школ искусств, солистки Большого театра Екатерина Морозова и Агунда Кулаева и виолончелист Александр Рамм.
Фестивали и научные шоу
Особым событием также станет детский фестиваль искусств «Небо», который с 31 мая по 1 июня проходит в парке искусств «Музеон». Участниками мероприятия станут актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры из разных городов.
Приобщиться к науке дети смогут на фестивале «Научфест» в парке «Зарядье». Юных посетителей там ждут 1 июня с 12:00 до 22:00. Детям дадут возможность пообщаться с учеными, испытать свои силы в интеллектуальных играх, квестах и мастер-классах, а также посмотреть познавательные шоу и интерактивную выставку.
К себе в гости семьи зовет и кинопарк «Москино», где пройдет Московский фестиваль анимации и детского кино. Юных посетителей там порадуют персонажи из мультиков.
На эти выходные мы подготовили особую сказочную программу — гости смогут познакомиться с создателями мультфильмов, поучаствовать в играх, квестах и увидеть спектакли с любимыми героями
Кирилл Косенко
Генеральный директор кинопарка «Москино»
Множество мероприятий организовал и Музей Москвы. Для детей подготовили тематические экскурсии и интерактивные занятия.
В честь праздника «Крокус Сити Океанариум» 1 июня сделал вход для детей до 13 лет бесплатным. Посетители смогут посмотреть на более трех тысяч морских обитателей со всех уголков мира. Также на территории океанариума будут работать аниматоры.