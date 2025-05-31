Концерты, научные шоу и мастер-классы. Куда сходить в Москве в День защиты детей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

День защиты детей является для России важным праздником, в честь которого в Москве организуются самые разные мероприятия: от концертов до научных шоу и мастер-классов. О том, куда можно сходить в воскресенье — в материале 360.ru.

Детские концерты

Масштабный концерт «Звездная страна» пройдет в городе 1 июня в 18:00. Зрители насладятся музыкальным шоу с участием юных артистов и звезд детской сцены.

Атмосферу праздника посетителям подарят RASA, Лариса Долина, Chris Yank, Родион Газманов, Таисия Повалий, Анита Цой, Диана Гурцкая, MARI M, Milana Star и другие популярные артисты.

Еще один концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце — на сцене выступят герои мультфильмов, певцы и ведущие радио. Среди артистов будут Мария Янковская, Galibri & Mavik, Татьяна Куртукова, Милана Филимонова, MIROSLAVA, детский хор «Великан», «Волшебники двора».

Разнообразную программу мероприятий город подготовил и на открытых площадках. В парке «Сокольники» семьям предложат поучаствовать в интерактивных играх и творческих мастер-классах, а также представят праздничный концерт.

В центре парка организаторы возвели сцену, стилизованную под греческий пантеон. На ней свои таланты продемонстрируют лучшие коллективы школ искусств, солистки Большого театра Екатерина Морозова и Агунда Кулаева и виолончелист Александр Рамм.

Фото: РИА «Новости»

Фестивали и научные шоу

Особым событием также станет детский фестиваль искусств «Небо», который с 31 мая по 1 июня проходит в парке искусств «Музеон». Участниками мероприятия станут актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры из разных городов.

Приобщиться к науке дети смогут на фестивале «Научфест» в парке «Зарядье». Юных посетителей там ждут 1 июня с 12:00 до 22:00. Детям дадут возможность пообщаться с учеными, испытать свои силы в интеллектуальных играх, квестах и мастер-классах, а также посмотреть познавательные шоу и интерактивную выставку.

К себе в гости семьи зовет и  кинопарк «Москино», где пройдет Московский фестиваль анимации и детского кино. Юных посетителей там порадуют персонажи из мультиков.

На эти выходные мы подготовили особую сказочную программу — гости смогут познакомиться с создателями мультфильмов, поучаствовать в играх, квестах и увидеть спектакли с любимыми героями

Кирилл Косенко

Генеральный директор кинопарка «Москино»

Множество мероприятий организовал и Музей Москвы. Для детей подготовили тематические экскурсии и интерактивные занятия.

В честь праздника «Крокус Сити Океанариум» 1 июня сделал вход для детей до 13 лет бесплатным. Посетители смогут посмотреть на более трех тысяч морских обитателей со всех уголков мира. Также на территории океанариума будут работать аниматоры.

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