Концерты, научные шоу и мастер-классы. Куда сходить в Москве в День защиты детей

День защиты детей является для России важным праздником, в честь которого в Москве организуются самые разные мероприятия: от концертов до научных шоу и мастер-классов. О том, куда можно сходить в воскресенье — в материале 360.ru.

Детские концерты

Масштабный концерт «Звездная страна» пройдет в городе 1 июня в 18:00. Зрители насладятся музыкальным шоу с участием юных артистов и звезд детской сцены.

Атмосферу праздника посетителям подарят RASA, Лариса Долина, Chris Yank, Родион Газманов, Таисия Повалий, Анита Цой, Диана Гурцкая, MARI M, Milana Star и другие популярные артисты.

Еще один концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце — на сцене выступят герои мультфильмов, певцы и ведущие радио. Среди артистов будут Мария Янковская, Galibri & Mavik, Татьяна Куртукова, Милана Филимонова, MIROSLAVA, детский хор «Великан», «Волшебники двора».

Разнообразную программу мероприятий город подготовил и на открытых площадках. В парке «Сокольники» семьям предложат поучаствовать в интерактивных играх и творческих мастер-классах, а также представят праздничный концерт.

В центре парка организаторы возвели сцену, стилизованную под греческий пантеон. На ней свои таланты продемонстрируют лучшие коллективы школ искусств, солистки Большого театра Екатерина Морозова и Агунда Кулаева и виолончелист Александр Рамм.