Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

Предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва» активно сотрудничают со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Производимые в российской столице товары используются для ремонта дорожной инфраструктуры и безопасности на транспорте. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, в столице функционирует более 340 заводов, выпускающих широкую перечень строительной продукции. Товары этих предприятий используют не только в проектах внутри страны, но и отправляют в страны ЕАЭС. Высокотехнологичные разработки предлагают резиденты московской ОЭЗ. За второй квартал 2024 года эти предприятия экспортировали в дружественные страны на 15% больше товаров, чем за тот же период прошлого года.

Суммарный объем выручки резидентов ОЭЗ с начала 2024 года составил более 72,6 миллиарда рублей. Рекордный рост продемонстрировали предприятия микроэлектроники и медицинская промышленность — это «Микрон», «Диагностика-М» и «Ангстрем» Анатолий Гарбузов министр правительства Москвы

Летом «Нанотехнологический центр композитов» отправил товары для усиления путепровода в Минск. Композитные материалы помогли отремонтировать несущие конструкции без остановки движения. Также изделия резидента ОЭЗ использовали при починке агрегатного цеха Солигорской ТЭЦ. Гендиректор «НЦК» Михаил Столяров заметил, что Белоруссия — один из системных потребителей композитных материалов российской компании. Два крупнейших путепровода республики — «Барановичи-Полесский» и «Западный обход» — отремонтировали с помощью углепластиковых изделий компании-резидента ОЭЗ Москвы.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 6/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 7/8 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 8/8

Реализованы проекты по усилению конструкций жилых зданий в Минске. Компания также активно сотрудничает с Казахстаном. Долгое время предприятие поставляет композитные материалы в республику. Систему внешнего армирования использовали при восстановлении несущих конструкций зданий крупного химического производителя «КазАзот» и торгового центра в Алма-Ате, а также жилых домов в Уральске и Астане.

Композитные перильные ограждения, производства «НЦК» были применены на мостах и путепроводах на трассе Нурсултан — Боровое. Михаил Столяров гендиректор «НЦК»

Продукция компаний особой экономической зоны Москвы направлена на импортозамещение и удовлетворение полного спроса потребителей из России, но четверть резидентов ОЭЗ также поддерживают экспорт в дружественные страны. Производители отправляю свои изделия не только в ЕАЭС, но и в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

За время деятельности в особой экономической зоне они произвели продукции на общую сумму более 355 миллиардов рублей. Геннадий Дегтев генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва»

Еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Диагностика М». В этом году предприятие отправило таможенной службе Белоруссии мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Его применяют для обследования крупногабаритных грузов, автотранспорта, железнодорожных и морских контейнеров. Сканирование объектов доступно сразу в двух режимах — мобильном и портальном. В первом случае комплекс перемещается вдоль транспортного средства. Во втором транспортное средство следует через досмотровый комплекс самостоятельно.