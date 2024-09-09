Китай стал ключевым партнером Москвы по объему товарооборота со странами БРИКС

Ключевым партнером российской столицы по объему товарооборота со странами БРИКС стал Китай. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Объем взаимной торговли Москвы со странами БРИКС за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 15%. Наиболее интенсивно город работает с Китаем. На долю КНР приходится более 70% товарооборота со странами БРИКС.

«Благодаря мерам поддержки промышленного экспорта <…> городские предприятия наращивают экспорт продукции машиностроения, металлообработки, фармацевтики и косметики, а также товаров агропромышленного комплекса», — рассказал Максим Ликсутов.

При этом доля Москвы среди общероссийского товарооборота со странами БРИКС составляет свыше 40%.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на промышленную продукцию приходится около 56% в структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта на рынки стран — участниц БРИКС.

«Повышенным спросом пользуется московское высокотехнологичное оборудование, продукция химической промышленности, полуфабрикаты для производства отливок узлов и деталей машин и механизмов», — подчеркнул он.