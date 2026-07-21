Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета

Синоптик Позднякова: ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала лета

Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой с начала нынешнего лета. Об этом в телеграм-канале сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на станции ВДНХ минимальная температура показала отметку 19,2 градуса.

«Ночь на 21 июля в Москве стала самой теплой нынешним летом», — написала метеоролог.

Позднякова добавила, что до этого самую теплую ночь с температурой +19,1 градуса зафиксировали 3 июля.

«Ночь на среду будет такой же теплой», — заключила синоптик.

Утром 21 июля в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В столице вероятно усиление ветра до 15 метров в секунду, грозы и сильные дожди.

О резком похолодании в Москве днем ранее также предупреждал метеоролог Александр Шувалов. Во вторник в регионе станет заметным приближение северного циклона.