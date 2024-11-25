Интерактивные экраны для книгоматов создал резидент ОЭЗ «Технополис Москва»
Сеть книгоматов появилась в столичных парках. Высокотехнологичные интерактивные экраны, которые позволяют брать книги без посещения библиотеки, произвел резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Некс-Т». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Компания приняла участие в создании первой сети автоматических станций по выдаче книг в Москве, предоставив специально разработанные сенсорные экраны», — сказал он.
Являясь одним из ведущих производителей интерактивного оборудования, «Некс-Т» с 2017 года выпустил более 100 тысяч панелей, в том числе для школ. У экранов для книгоматов более высокая степень износостойкости, они способны работать круглосуточно и в условиях сильного перепада температур.
Разработчики внедрили в аппарат полноценный компьютер с программным обеспечением, гарантирующим надежную работу, а сенсорный экран последнего поколения обеспечивает быстрый отклик.
Для того, чтобы взять книгу, потребуются мобильный телефон и пять минут. Генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко сообщил, что для оформления достаточно нескольких кликов.
Книжные станции появились в 10 парках Москвы. Каждый книгомат рассчитан на 352 издания: произведения отечественных и зарубежных авторов, классическую литературу, пособия из школьной программы, научно-популярную литературу, детективы, фантастику и историческую прозу.
Для получения и возврата книг необходимо оформить единый читательский билет. Срок аренды изданий — не больше 30 дней, но его можно продлить на сайте «Библиотеки Москвы».
Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, резиденты которой получают ряд льгот. Ее генеральный директор Геннадий Дегтев сообщил, что компания «Некс-Т» с момента присвоения этого статуса создала 210 рабочих мест и инвестировала более 670 миллионов рублей.