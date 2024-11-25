Интерактивные экраны для книгоматов создал резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Сеть книгоматов появилась в столичных парках. Высокотехнологичные интерактивные экраны, которые позволяют брать книги без посещения библиотеки, произвел резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Некс-Т». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Компания приняла участие в создании первой сети автоматических станций по выдаче книг в Москве, предоставив специально разработанные сенсорные экраны», — сказал он.

Являясь одним из ведущих производителей интерактивного оборудования, «Некс-Т» с 2017 года выпустил более 100 тысяч панелей, в том числе для школ. У экранов для книгоматов более высокая степень износостойкости, они способны работать круглосуточно и в условиях сильного перепада температур.

Разработчики внедрили в аппарат полноценный компьютер с программным обеспечением, гарантирующим надежную работу, а сенсорный экран последнего поколения обеспечивает быстрый отклик.