Сегодня 09:20 Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет интерактивная программа, участники которой узнают о разработках предприятий ракетно-космической отрасли и научатся управлять дронами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На выставке представлены три раздела, посвященные воздушным отраслям: ракетно-космической, беспилотных авиационных систем (БАС) и авиастроение. Мы подготовили для гостей увлекательную и познавательную экспозицию, а также широкую научно-образовательную программу», — сказал он. Каждый день в «Экспоцентре» проходит иммерсивный мини-спектакль об истории развития авиаконструкторской отрасли промышленности Москвы. Гости выставки смогут оценить полноразмерный макет фюзеляжа МС-21 ПАО «Яковлев», взглянуть на авиадвигатель ПД-14 для среднемагистральных самолетов, поучаствовать в интерактивном квизе, поймать предмет в невесомости, выбрать любую точку Земли на интерактивной карте по снимкам с МКС и примерить на себя одну из пяти профессий в AR-фотозоне — от пилота до авиаконструктора.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Столичные производители БАС покажут свои разработки. Это устойчивая к сложным метеоусловиям платформа на базе внедорожника для поднятия дронов на высоту до 100 метров и гражданский беспилотный вертолет компании «Икар» для доставки грузов весом до тонны в труднодоступную местность. Организаторы выставки проведут мастер-класс по управлению дроном с помощью VR-технологий, на котором москвичи примерят на себя роль пилота. Гости также увидят иммерсивное шоу с макетами низкоорбитальных спутников, ракеты-носителя «Ангара-А5» и аппаратов дистанционного зондирования Земли от НПК «Барл».

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Исследовательский центр имени М. В. Келдыша презентует транспортно-энергетический модуль с ядерным источником энергии. Разработчики задумали его как межпланетный буксир для снабжения энергией научной аппаратуры во время полетов в дальний космос. Выставка открылась 10 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». За первые две недели на ней прошли более 100 мероприятий, в том числе выступления космонавтов-испытателей из отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, лекции экспертов авиаконструкторских компаний и предприятий беспилотного транспорта.