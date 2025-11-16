Гарбузов: вышли первые итоги викторины «Москва Промышленная: гид по профессиям»
До 1 декабря 2025 года на образовательной платформе «Учи.ру» проходит бесплатная всероссийская онлайн-викторина «Москва Промышленная: гид по профессиям». В ней участвуют ученики 6–11-х классов. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Стартовавшая 7 октября, в День московской промышленности, интерактивная викторина служит важным профориентационным инструментом: помогает школьникам определиться с направлением дальнейшего развития, вдохновляет на изучение технических дисциплин и демонстрирует значимость инноваций и технологий в современном обществе», — рассказал Гарбузов.
Более 126 тысяч школьников из разных уголков России уже приняли участие в проекте. У остальных еще есть шанс присоединиться — мероприятие продлится до 1 декабря.
«Москва Промышленная: гид по профессиям» — это совместный проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Моспром» и образовательной платформы "Учи.ру".
Главная цель — познакомить детей с успехами московских заводов и показать перспективы инженерных профессий. Участники через интерактивные задания не только получают знания, но и узнают о главных отраслях московской промышленности, востребованных профессиях и навыках, необходимых для работы в высокотехнологичных компаниях.
Каждый ученик получает уникальный набор из 15 вопросов по пяти темам: «Промышленность и люди индустрии», «От фотоники до цифровых дизайнов», «Аэрокосмос и космические проекты», «Инженерия здоровья» и «История, цифры и площадки промышленности Москвы». На выполнение викторины отводится 60 минут.
Первые недели показали, что школьникам труднее всего давались задания о людях из индустрии и аэрокосмоса. Лишь 19% и 27% участников успешно справились с ними. Эти темы включали информацию о предприятиях, инженерных профессиях, реальных задачах на производстве и космических проектах.
Задания по темам «От фотоники до цифровых двойников» и «Инженерия здоровья» успешно выполнили 45% и 32% участников соответственно.
«Формат викторины подчеркивает важность раннего знакомства с инженерными профессиями и технологическими процессами — чем раньше дети видят реальные задачи и индустрию на практике, тем проще им будет соотнести школьные знания с возможными будущими направлениями карьеры», — отметил директор Департамента регионального развития "Учи.ру" Илона Абаншина.
Родители могут использовать этот метод, чтобы поддерживать интересы ребенка и помогать ему развиваться в любимых областях.
Каждый участник получит сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата. Викторину можно пройти на сайте mosprom.uchi.ru. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет на платформе "Учи.ру" с логином и паролем.