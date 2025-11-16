Гарбузов: вышли первые итоги викторины «Москва Промышленная: гид по профессиям»

До 1 декабря 2025 года на образовательной платформе «Учи.ру» проходит бесплатная всероссийская онлайн-викторина «Москва Промышленная: гид по профессиям». В ней участвуют ученики 6–11-х классов. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Стартовавшая 7 октября, в День московской промышленности, интерактивная викторина служит важным профориентационным инструментом: помогает школьникам определиться с направлением дальнейшего развития, вдохновляет на изучение технических дисциплин и демонстрирует значимость инноваций и технологий в современном обществе», — рассказал Гарбузов.

Более 126 тысяч школьников из разных уголков России уже приняли участие в проекте. У остальных еще есть шанс присоединиться — мероприятие продлится до 1 декабря.

«Москва Промышленная: гид по профессиям» — это совместный проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, АНО «Моспром» и образовательной платформы "Учи.ру".

Главная цель — познакомить детей с успехами московских заводов и показать перспективы инженерных профессий. Участники через интерактивные задания не только получают знания, но и узнают о главных отраслях московской промышленности, востребованных профессиях и навыках, необходимых для работы в высокотехнологичных компаниях.

Каждый ученик получает уникальный набор из 15 вопросов по пяти темам: «Промышленность и люди индустрии», «От фотоники до цифровых дизайнов», «Аэрокосмос и космические проекты», «Инженерия здоровья» и «История, цифры и площадки промышленности Москвы». На выполнение викторины отводится 60 минут.