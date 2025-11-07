Гарбузов: в течение пяти лет доля выручки промышленных кластеров вырастет почти в 3,5 раза

Поддержка высокотехнологичных отраслей остается одним из приоритетов городской экономической политики: столица поддерживает взаимодействие между малыми, средними и крупными предприятиями, а также научными центрами и вузами. О значении сотрудничества индустриальных игроков и ключевых целях стратегии развития промышленности рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Налаженное взаимодействие индустриальных игроков помогает решить сразу несколько задач, указал он. Речь идет и о привлечении в разработку технологичных проектов квалифицированных кадров, и о сокращении производственных и логистических издержек.

«Одной из ключевых целей стратегии развития промышленности до 2030 года стало повышение уровня кластеризации индустриального сектора. Она необходима для ускоренного вывода на рынок инновационных решений», — подчеркнул Гарбузов.

Именно в высокотехнологичных отраслях кооперационные цепочки играют едва ли не ключевую роль в создании конкурентоспособной продукции: от робототехники до медицинских изделий. В течение пяти лет доля выручки кластеров в промышленности вырастет почти в 3,5 раза – с 12 до более чем 40%.

«Кластеризация уже обеспечивает синергию, снижает издержки и развивает компетенции. Кроме того, взаимодействие позволит укрепить независимость региональной экономики от импорта и обеспечит рост производительности труда и заработных плат», — пояснил министр.

Один из примеров эффективного сотрудничества резидентов ОЭЗ — совместная работа компании «Руслет», изготавливающей скоростные высокопроизводительные канатно-транспортные системы, и производителя металлорежущего инструмента «Микробор».

На сегодняшний день центром кооперации в столице стала особая экономическая зона «Технополис Москва».

Основой для кооперации стала необходимость оснащения производственной линии «Руслет» высокопроизводительным инструментом. Сейчас эту продукцию используют в изготовлении корпусов ролика балансира для канатных дорог.

Еще один пример кооперации в ОЭЗ — сотрудничество предприятий «Технорэд» и «Привод инжиниринг». Они создали робототехнический комплекс со специальным захватывающим устройством для маркировки строительных материалов.

Другой пример сотрудничества сразу нескольких московских компаний — разработка программируемого логистического контроллера (ПЛК) от производителя электротехнического оборудования НТЦ «Электропривод».

Разработчиком ПО стала компания «ПроЭлтех», а столичный завод «Спецкабель» взялся за освоение производства специальных шлейфов, которые должны упростить, ускорить и удешевить монтаж оборудования, а также повысить надежность соединения.