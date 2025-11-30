Гарбузов: столица реализует программы стажировок студентов для развития промышленности
Столица реализует программы стажировок для тысяч студентов с целью развития индустриального сектора и наращивания его кадрового потенциала. Благодаря кооперации ученых и промышленников создаются передовые решения для ключевых отраслей: от микроэлектроники до автомобилестроения, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что предприятия столицы помогают формировать кадровый резерв промышленности.
Квалифицированные кадры — основа будущего развития индустриального сектора столицы, в котором к 2030 году планируется увеличить количество рабочих мест почти на 100 тысяч — до 850 тысяч человек, отметил Гарбузов. По его словам, Москва активно сотрудничает с крупнейшими образовательными учреждениями.
«На базе особой экономической зоны „Технополис Москва“ для студентов реализуется программа „Техностажировка“, которую с 2022 года прошли свыше 1,6 тысячи человек. Кроме высших технических специальностей, нужны и рабочие — токари, слесари, сварщики. Для них в индустриальном парке „Руднево“ работает флагманский центр практической подготовки колледжей», — добавил Гарбузов.
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» является опорным вузом особой ОЭЗ «Технополис Москва». Учебное заведение готовит высококвалифицированные кадры для радиоэлектронной промышленности. Основной партнер — зеленоградская площадка ОЭЗ «Алабушево», где располагается свыше 25 производителей микроэлектроники.
Зеленоградский нанотехнологический центр и вуз занимаются запуском серийного производства высокопроизводительных многовыводных микросхем в полимерных корпусах. Цель проекта заключается в создании полного цикла отечественной технологии для выпуска критически важных компонентов для телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники.
«НИУ „МИЭТ“ выступил ключевым разработчиком технологии корпусирования высокопроизводительных микросхем. Проект стал ярким примером успешной синергии между образовательно-научным учреждением и высокотехнологичным предприятием», — отметил генеральный директор компании Анатолий Ковалев.
По его словам, совместная работа закладывает основу для обеспечения технологического суверенитета России.
Подготовкой будущих инженеров активно занимается Московский Политех, на базе которого работает Передовая инженерная школа технологического лидерства FDR. Она помогает ускоренно внедрять решения в реальный сектор промышленности.
Столичные предприятия тоже поддерживают вузы. Компания «Проэлтех» предоставила Политеху современный учебный стенд с отечественными контроллерами, благодаря которому студенты смогут не только изучать теорию, но и отрабатывать на практике задачи по автоматизации систем вентиляции и освещения.
Проведение совместных НИОКР поддерживает ГК «Прикладная робототехника». Партнерами разработчика манипуляционных роботов для широкого круга отраслей промышленности выступают МГТУ «СТАНКИН», МГТУ имени Баумана и Московский Политех. Компания проводит для студентов техностажировки.