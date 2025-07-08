Гарбузов: столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для МАЗ
Столичная компания «Итэлма» обеспечит «Минский автомобильный завод» (МАЗ) высокотехнологичными электронными комплектующими для производства машин. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Соглашение в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ подписали гендиректор ООО «НПП „Итэлма“» Алексей Воробьев и руководитель ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.
Москва уделяет особое внимание поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами, напомнил Гарбузов. В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Белоруссию вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта», — добавил Гарбузов.
Ключевая задача сотрудничества — переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы и повышение конкурентоспособности продукции при одновременном снижении стоимости.
Интеграционные процессы между Белоруссией и Россией активно развиваются по многим направлениям, особое место в этом списке занимает транспортная отрасль, отметил Алексей Воробьев. По его словам, использование в совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения компании «Итэлма» поспособствует наращиванию отечественного промышленного потенциала.
«Ярким примером такого взаимодействия стало создание новой версии электробуса большого класса МАЗ 303Е23. Особенностью новой модели является стопроцентная локализация производства в рамках Союзного государства», — подчеркнул Воробьев.
При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за тормозную систему, кузов, программное обеспечение, переднюю ось и остекление. Россия предоставила телематические системы и силовую часть, а также современную мультисервисную платформу.
Проект наглядно демонстрирует способность белорусских и российских предприятий создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта, отметил гендиректор МАЗ Валерий Иванкович.
«Именно совместная деятельность является фундаментом для технологической независимости продуктов двух стран и создания наиболее эффективных транспортных систем», — заключил он.