Гарбузов: столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для МАЗ

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания «Итэлма» обеспечит «Минский автомобильный завод» (МАЗ) высокотехнологичными электронными комплектующими для производства машин. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соглашение в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ подписали гендиректор ООО «НПП „Итэлма“» Алексей Воробьев и руководитель ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Москва уделяет особое внимание поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами, напомнил Гарбузов. В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Белоруссию вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта», — добавил Гарбузов.

Ключевая задача сотрудничества — переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы и повышение конкурентоспособности продукции при одновременном снижении стоимости.

Интеграционные процессы между Белоруссией и Россией активно развиваются по многим направлениям, особое место в этом списке занимает транспортная отрасль, отметил Алексей Воробьев. По его словам, использование в совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения компании «Итэлма» поспособствует наращиванию отечественного промышленного потенциала.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Ярким примером такого взаимодействия стало создание новой версии электробуса большого класса МАЗ 303Е23. Особенностью новой модели является стопроцентная локализация производства в рамках Союзного государства», — подчеркнул Воробьев.

При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за тормозную систему, кузов, программное обеспечение, переднюю ось и остекление. Россия предоставила телематические системы и силовую часть, а также современную мультисервисную платформу.

Проект наглядно демонстрирует способность белорусских и российских предприятий создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта, отметил гендиректор МАЗ Валерий Иванкович.

«Именно совместная деятельность является фундаментом для технологической независимости продуктов двух стран и создания наиболее эффективных транспортных систем», — заключил он.

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