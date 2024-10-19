Гарбузов: столичные производители увеличили выпуск товаров для спорта и туризма
Одежду, обувь, аксессуары и снаряжение для спорта и активного отдыха в столице выпускают 340 предприятий. За восемь месяцев этого года они выпустили 790 тысяч спортивных костюмов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, модернизации производства и наращиванию объемов выпуска продукции помогают система мер поддержки и благоприятный инвестиционный климат в столице.
«С января по август московские предприятия выпустили около 790 тысяч спортивных костюмов, свыше 835 тысяч головных уборов. Кроме того, компании отгрузили заказчикам спортивных товаров на 2,9 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Гарбузов.
С начала этого года компания «Баск», производящая снаряжение для экстремалов и путешественников, увеличила выпуск продукции почти на 25%. На предприятии внедряют цифровизацию и автоматизацию — все основано на облачной системе управления процессами.
«За восемь месяцев текущего года продано почти 93 тысячи единиц изделий. Самой востребованной категорией остается верхняя одежда для низких температур — куртки, комбинезоны, полукомбинезоны. Около половины этого сегмента приходится на изделия с утеплителем из натурального гусиного пуха российского производства», — рассказал соучредитель компании Сергей Богданов.
Компания «Ветер спорт» из Москвы выпускает летнюю и утепленную экипировку для велоспорта, бега и триатлона. Этот год стал успешным и для нее — предприятие увеличило среднемесячный объем производства до восьми тысяч изделий (более чем вдвое). Этого удалось добиться после модернизации производства и открытия цехов печати и раскроя. Постарались и специалисты отдела технического контроля. В октябре «Ветер спорт» начала выпускать беговую экипировку для осенне-зимнего сезона — в ней можно тренироваться при температуре от -10 до +10.
«С начала года мы выпустили около 60 тысяч единиц продукции. Экипировка нашего предприятия популярна у любителей и профессиональных спортсменов — одежда поставляется для сборных команд, в том числе паралимпийских, по велоспорту и триатлону. Каждый разрабатываемый продукт проходит длительный этап тестирования атлетами, по результатам которого модель продолжает дорабатываться даже после старта продаж», — заявил основатель бренда Антон Иванов.
Специалисты компании Hotwalker производят сиденья для трибун, туристические коврики и стельки, чехлы и различные изделия с подогревом. Например, в этом году начали выпускать жилеты с подогревом. Они будут востребованы у работников на Крайнем Севере и в Арктике.
В Москве работают более 4,5 тысячи промышленных компаний, на них задействованы 750 тысяч человек.