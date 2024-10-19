Гарбузов: столичные производители увеличили выпуск товаров для спорта и туризма

Одежду, обувь, аксессуары и снаряжение для спорта и активного отдыха в столице выпускают 340 предприятий. За восемь месяцев этого года они выпустили 790 тысяч спортивных костюмов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, модернизации производства и наращиванию объемов выпуска продукции помогают система мер поддержки и благоприятный инвестиционный климат в столице.

«С января по август московские предприятия выпустили около 790 тысяч спортивных костюмов, свыше 835 тысяч головных уборов. Кроме того, компании отгрузили заказчикам спортивных товаров на 2,9 миллиарда рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Гарбузов.

С начала этого года компания «Баск», производящая снаряжение для экстремалов и путешественников, увеличила выпуск продукции почти на 25%. На предприятии внедряют цифровизацию и автоматизацию — все основано на облачной системе управления процессами.

«За восемь месяцев текущего года продано почти 93 тысячи единиц изделий. Самой востребованной категорией остается верхняя одежда для низких температур — куртки, комбинезоны, полукомбинезоны. Около половины этого сегмента приходится на изделия с утеплителем из натурального гусиного пуха российского производства», — рассказал соучредитель компании Сергей Богданов.