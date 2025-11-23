Гарбузов: столичная компания разработала дозиметр для сферы меддиагностики
Московский производитель систем и приборов радиационного контроля «Научно-производственное предприятие (НПП) „Доза“» приступил к тестовым испытаниям модели клинического дозиметра рентгеновского излучения. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Продукция предприятия стала неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности в области медицинской диагностики. Гарбузов напомнил, что высокотехнологичные изделия, которые применяют в медицинских целях, входят в число приоритетных направлений в рамках стратегии развития городской промышленности.
«Столичные предприятия занимаются активным расширением ассортимента таких товаров и совершенствованием их технических характеристик в соответствии с современными требованиями. Так, НПП „Доза“ приступило к испытаниям нового прибора для точного измерения дозы, получаемой пациентом при рентгенологических процедурах, ее мощности и контроля стабильности работы аппаратов», — рассказал он.
В настоящее время, подчеркнул Гарбузов, продукция компании также востребована предприятиями атомной энергетики и промышленности и научно-исследовательскими центрами. География поставок охватывает более 50 стран.
Ионизационные камеры дозиметра ДРК-2 полностью соответствуют по размерам стандартам мировых производителей, а само устройство поддерживает все основные программные интерфейсы рентген-аппаратов.
Для новой модели разработали обновление, благодаря которому изделие можно подключить к большинству современного диагностического оборудования. Оно также способно передавать информацию по беспроводной связи.
Генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев рассказал, что первые образцы клинического дозиметра специалисты предприятия разработали еще в конце 1990-х годов.
«На сегодняшний день предприятие поставило более 16 тысяч ДРК различных модификаций, которые успешно применяются в составе рентгеновских аппаратов российского и зарубежного производства», — подчеркнул он.
У НПП «Доза» есть статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, которые предусмотрены столичным законодательством в рамках поддержки производителей.