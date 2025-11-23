Гарбузов: столичная компания разработала дозиметр для сферы меддиагностики

Московский производитель систем и приборов радиационного контроля «Научно-производственное предприятие (НПП) „Доза“» приступил к тестовым испытаниям модели клинического дозиметра рентгеновского излучения. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Продукция предприятия стала неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности в области медицинской диагностики. Гарбузов напомнил, что высокотехнологичные изделия, которые применяют в медицинских целях, входят в число приоритетных направлений в рамках стратегии развития городской промышленности.

«Столичные предприятия занимаются активным расширением ассортимента таких товаров и совершенствованием их технических характеристик в соответствии с современными требованиями. Так, НПП „Доза“ приступило к испытаниям нового прибора для точного измерения дозы, получаемой пациентом при рентгенологических процедурах, ее мощности и контроля стабильности работы аппаратов», — рассказал он.

В настоящее время, подчеркнул Гарбузов, продукция компании также востребована предприятиями атомной энергетики и промышленности и научно-исследовательскими центрами. География поставок охватывает более 50 стран.