Гарбузов: сериал о столичной промышленности представили на выставке «Та самая Москва»

Посвященный рабочим династиям московских промышленных предприятий сериал вышел в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тысяч сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями. Для этого город формирует инновационную среду, развивает образовательные проекты и уделяет особое внимание продвижению промышленности в медиапространстве. Вместе с партнерами мы сняли сериал о столичной промышленности. Мы уверены, чем ярче и современнее представлен облик отрасли, тем больше молодых специалистов увидят в ней свое будущее», — привела слова Гарбузова пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он подчеркнул, что первую серию показали на сессии «Новые форматы продвижения промышленности» на выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030».

Помощь в создании мини-сериала оказало АНО «Институт развития интернета» в рамках проекта «Открытая промышленность». В него также входит мини-приложение «ВКонтакте», посвященное заводам и фабрикам столицы.

Для пользователей доступны познавательные видео, квизы на промышленную тематику и различные мини-игры. Мини-приложение привлекло внимание более 115 тысяч человек.

Участники сессии «Новые форматы продвижения промышленности» обсудили, как медиа сегодня показывают образ современной индустрии, чтобы привлечь молодежь к инженерным профессиям.

GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко рассказала о шоу «Открытая промышленность», которое показывает, что отрасль имеет большие перспективы, а поступающие туда на работу молодые люди получают востребованные и престижные профессии.