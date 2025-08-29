Гарбузов: сериал о столичной промышленности представили на выставке «Та самая Москва»
Посвященный рабочим династиям московских промышленных предприятий сериал вышел в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что первую серию показали на сессии «Новые форматы продвижения промышленности» на выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030».
«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тысяч сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями. Для этого город формирует инновационную среду, развивает образовательные проекты и уделяет особое внимание продвижению промышленности в медиапространстве. Вместе с партнерами мы сняли сериал о столичной промышленности. Мы уверены, чем ярче и современнее представлен облик отрасли, тем больше молодых специалистов увидят в ней свое будущее», — привела слова Гарбузова пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Помощь в создании мини-сериала оказало АНО «Институт развития интернета» в рамках проекта «Открытая промышленность». В него также входит мини-приложение «ВКонтакте», посвященное заводам и фабрикам столицы.
Для пользователей доступны познавательные видео, квизы на промышленную тематику и различные мини-игры. Мини-приложение привлекло внимание более 115 тысяч человек.
Участники сессии «Новые форматы продвижения промышленности» обсудили, как медиа сегодня показывают образ современной индустрии, чтобы привлечь молодежь к инженерным профессиям.
GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко рассказала о шоу «Открытая промышленность», которое показывает, что отрасль имеет большие перспективы, а поступающие туда на работу молодые люди получают востребованные и престижные профессии.
В дискуссии приняли участие министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко, журналист и телеведущий Сергей Малоземов, креативный продюсер мини-сериала Иван Ермоленко.
Модератором выступила советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы ДИПП Полина Павлова.