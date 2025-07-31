Сегодня 07:23 Гарбузов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представят инновации на выставке в Манеже 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

Участниками интерактивной выставки «Та самая Москва» станут резиденты ОЭЗ «Технополис Москва». Она пройдет с 1 по 31 августа в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На выставке „Та самая Москва“ компании ОЭЗ столицы представят разработки в сфере микроэлектроники, фотоники, ЖКХ, медицинской техники и оптики. Посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями и узнать, где они применяются», — сказал он. «Концерн Гудвин» покажет систему мониторинга персонала на промышленных объектах, которая работает в условиях отсутствия связи. Компания «Симба» презентует аккумуляторную батарею для шеринговых электросамокатов, «ЗИС» — макет компактной вакуумной коммунальной машины для уборки города, «Медплант» — портативный дозатор лекарств и индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Отрасль микроэлектроники, фотоники и оптики представит компания «Индустриальный компонент», гости выставки оценят ее полетный контроллер для квадрокоптеров. Первый российский оптический трансивер для оптоволоконной связи покажет «Неорос», оптические элементы для тепловизоров и оптико-механические объективы — «Макрооптика». Московский центр фотоники подготовил для выставки фотонную интегральную схему, предназначенную для применения в телекоммуникациях, биомедицине и квантовых технологиях. Объединив управление электрическими и оптическими сигналами, она способна увеличить скорость обработки данных в 100 раз, снизив энергопотребление в 10 раз при уменьшенных в 5-10 раз габаритах устройства.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Сразу несколько инноваций покажет компания «Микрон». Среди них транспортный чип для карт «Тройка» с увеличенным объемом памяти, отечественная сим-карта, микроконтроллеры, микросхемы в пластиковых корпусах для промышленной и бытовой электроники. В ОЭЗ «Технополис Москва» работают более 230 предприятий, выпускающих высокотехнологичные изделия. Как и другие резиденты, они пользуются городскими мерами поддержки, включая освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет, уменьшенным с 25% до 2% налогом на прибыль, готовой инфраструктурой для локализации и расширения.