Гарбузов рассказал о спросе на произведенную в Москве мебельную продукцию

Москва

В Москве работают свыше 140 предприятий — малых мастерских и крупных игроков российского рынка, — выпускающих как корпусные решения для спальни или гостиной, так и эксклюзивные предметы интерьера из высокотехнологичных материалов. За первые восемь месяцев 2025 года отгрузка мебели выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что московская промышленность объединила почти 4600 предприятий. В городе производят практически все — начиная от товаров народного потребления и заканчивая сложной микроэлектроникой и электродвигателями. «За первые восемь месяцев 2025 года объемы отгрузки мебели выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 33,8 миллиарда рублей», — рассказал Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Бренд «Архполе», который основали выпускники МАРХИ, работает в Москве с 2008 года. В его линейке — более 600 предметов мебели собственного дизайна: кухни, столы, системы хранения, свет и декор. Авторы проекта также сотрудничают с современными художниками, а его продукцию используют в том числе для меблировки кафе и офисов — от Калининграда до Владивостока.

Сооснователь компании Константин Лагутин отметил, что ежегодно на собственном производстве в столице копания выпускает более 1500 уникальных предметов мебели и декора. Они стали украшением и вдохновили на преображение обстановки свыше 500 российских предпринимателей и семей. «Особое внимание сейчас уделяем направлению ремонтов под ключ, где интерьеры на 100% состоят из нашей продукции. Это целостные образы, которые дают максимальное представление о стиле и традициях бренда», — добавил он.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие Modeloni разрабатывает предметы интерьера из высокотехнологичных компонентов — стеклопластика и карбона, который можно назвать материалом XXI века. Уникальные физико-механические свойства последнего позволяют инженерам и дизайнерам создавать решения практически любой формы. Компания предлагает футуристичные тумбы, обеденные столы, стулья и даже освещение премиум-класса. Ежегодно спрос на изделия растет, а выручка увеличивается на 20%.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Фабрика мягкой мебели Shanti, которая развивает производство на столичной территории, специализируется на дизайнерских диванах, пуфах, оттоманках, креслах, кроватях и других предметах интерьера. При производстве изделий используют только брус сосны и березы класса А, что гарантирует их долговечность на протяжении многих лет. За последние два года предприятие более чем на четверть расширило мощности и штат.