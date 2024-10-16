Гарбузов рассказал о производстве продукции для нефтяной и горной отраслей в Москве
Каждое третье из более чем 4,5 тысячи предприятий в Москве относится к высокотехнологичным. Предложенные ими инновационные решения повышают эффективность и экологичность добычи ископаемых, а также снижают риски и затраты. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Армированные трубы
«Например, сотрудники одной из столичных компаний разработали и наладили серийный выпуск термопластичной однонаправленной стеклоленты — важнейшего компонента гибких полимерных армированных труб, которые применяются при прокладке нефтепроводов», — рассказал он.
Такие трубы прочнее, более устойчивы к коррозии, могут служить до 25 лет и монтируются в шесть раз быстрее, а потому затраты нефтяных компаний снижаются на 30%. За год предприятие выпустило более двух миллионов погонных метров стеклоленты, а в отрасли применяются свыше 250 километров трубопроводов.
«Ленты наматывают в несколько слоев под углом в противоположных направлениях. Таким образом обеспечивается равномерное распределение осевых и радиальных нагрузок, и при спекании получается полностью монолитная конструкция», — рассказал о технологии директор департамента промышленных проектов «Группы Полипластик» Максим Колесов.
Фильтры и сепараторы
Научно-технический центр «Бакор» производит оборудование для фильтрования и обезвоживания суспензии, позволяющее получать как твердое, так и жидкое вещество в зависимости от заказа. Кроме того, в ассортименте компании есть сепаратор для отделения магнитной руды. По словам замгендиректора центра Михаила Королева, фильтры компании работают уже более чем на 15 площадках, в том числе за рубежом.
«Данное устройство наиболее оптимально при ограниченных производственных площадях, поскольку обладает высокой площадью фильтрования», — добавил он.
В прошлом году центр получил 150 миллионов рублей займа от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства и купил новое оборудование.
Силовые кабели
Завод «Спецкабель» выпускает продукцию, способную работать в агрессивных климатических зонах. Его кабели активно используют в добывающей промышленности и нефтехимии. С начала года их выпустили более 1,3 тысячи километров.
Каждый год в Москве открываются около 150 новых компаний. Столичное правительство предлагает более 20 системных и антикризисных мер поддержки.