Гарбузов рассказал о производстве продукции для нефтяной и горной отраслей в Москве

Каждое третье из более чем 4,5 тысячи предприятий в Москве относится к высокотехнологичным. Предложенные ими инновационные решения повышают эффективность и экологичность добычи ископаемых, а также снижают риски и затраты. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Армированные трубы

«Например, сотрудники одной из столичных компаний разработали и наладили серийный выпуск термопластичной однонаправленной стеклоленты — важнейшего компонента гибких полимерных армированных труб, которые применяются при прокладке нефтепроводов», — рассказал он.

Такие трубы прочнее, более устойчивы к коррозии, могут служить до 25 лет и монтируются в шесть раз быстрее, а потому затраты нефтяных компаний снижаются на 30%. За год предприятие выпустило более двух миллионов погонных метров стеклоленты, а в отрасли применяются свыше 250 километров трубопроводов.

«Ленты наматывают в несколько слоев под углом в противоположных направлениях. Таким образом обеспечивается равномерное распределение осевых и радиальных нагрузок, и при спекании получается полностью монолитная конструкция», — рассказал о технологии директор департамента промышленных проектов «Группы Полипластик» Максим Колесов.