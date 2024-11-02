Сегодня 07:27 Продукцию резидента столичной ОЭЗ использовали в ряде транспортных проектов РФ 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Строительство

Россия

Промышленность

Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» Нанотехнологический центр композитов в этом году реализовал несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры России, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Композитные перила НЦК задействовали при строительстве железнодорожного моста на магистрали Чита — Иркутск и на путепровода трассы «Золотое кольцо», а также более полукилометра водоотводных лотков на одном из главных мостов Чувашии.

По словам Гарбузова, товары на основе композитных материалов НЦК применяют также в жилых домах и торговых центрах, объектах энергетической инфраструктуры и гидротехнических сооружениях. «На сегодняшний день композитные перила компании установлены на автомобильных и железных дорогах России. Только в третьем квартале этого года ими был оснащен железнодорожный мост на магистрали Чита — Иркутск. За время своей деятельности в ОЭЗ „Технополис Москва“ в качестве резидента компания НЦК выпустила композитные изделия на сумму более семи миллиардов рублей», — уточнил Анатолий Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

Реконструкцию Октябрьского моста в Чебоксарах и путепровода федеральной трассы Р-132 провели в этом году, применив продукцию резидента ОЭЗ. «Композитные перильные ограждения и водоотводные лотки отличаются малым весом, коррозионной стойкостью и долговечностью, простотой в замене элементов конструкции и фактическим отсутствием затрат на их обслуживание», — рассказал гендиректор НЦК Михаил Столяров. Применение композитных материалов позволяет сократить сроки и стоимость выполнения работ по сравнению с традиционными изделиями. Такие работы выполняют на 15-20% быстрее и дешевле. Металлические конструкции можно заменить продукцией НЦК благодаря системе внешнего армирования на основе углеволокна.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в НЦК просчитали на годы вперед производственную программу. Компания расширила производственные мощности до 14 тысяч квадратных метров, там уделяют повышенное внимание воспитанию молодых высококвалифицированных специалистов. «Сейчас трудовой коллектив резидента насчитывает более 270 человек», — добавил Геннадий Дегтев. Перила НЦК установили на Юбилейном мосту через реку Черную в Костроме, а перила и лотки — на Президентском мосту в Ульяновске, на Чуйском тракте в Алтайском крае и на путепроводе через ж/д-пути в Минеральных Водах. Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» использовали и на Дальнем Востоке.