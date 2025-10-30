Гарбузов подвел итоги месяца московской промышленности

Сергей Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности. В столице прошёл целый ряд мероприятий, посвященных промышленности и развитию инвестиционного потенциала города: первый Московский инвестиционно-промышленный форум, спартакиада «Моспром», хакатоны для молодежи и многие другие.

29 октября состоялась пресс-конференция, на которой Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, представил итоги месяца столичной промышленности и рассказал о планах индустриального сектора.

«По итогам 9 месяцев текущего года промышленное производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 5% относительно аналогичного показателя за 2024 год. Промышленность в Москве развивается в последние годы галопирующими темпами, растет производство, выпуск продукции и выручка промышленных предприятий», — отметил он.

На конференции отметили: создание высокотехнологичных предприятий обеспечивает прирост валовой добавленной стоимости, так, доля Москвы в добавленной стоимости промышленности России увеличится с 18% до 22%.

«В приоритете развитие пяти ключевых секторов: радиоэлектроника, электроавтомобилестроение, фармацевтическая и медицинская отрасли, а также пищевая промышленность», — подчеркнул Гарбузов.

Особый акцент стоит на развитии высокотехнологичных предприятий, их доля в общей выручке столичных производств составляет около 42%.

Уже сейчас в Москве работают около 4600 заводов и предприятий, где занято более 755 тысяч человек. И эти показатели будут только расти, ведь ежегодно в столице открывается порядка 150 промышленных компаний. Для поддержания притока частных инвестиций в промышленность города существует множество льготных программ, которые позволяют создавать новые производства и модернизировать действующие предприятия.

В рамках месяца московской промышленности в столице впервые состоялся Московский инвестиционно-промышленный форум. Форум стал местом для презентации инвестиционных возможностей столицы, обсуждения промышленных проектов и перспектив для инвесторов.

Также для продвижения инновационных идей в ИЦ «Сколково» прошел хакатон, где студенты и начинающие специалисты отрасли смогли представить свои проекты. Лучшие из них получили свое продолжение в IT-компаниях столицы. В Лужниках прошел фестиваль «Промфест» и финал ежегодной спартакиады «Моспром». За 7 лет в ней приняли участие десятки тысяч человек: все они представители промышленных предприятий, вузов и колледжей.

Гарбузов отметил, что к 2030 году доля высокотехнологичных секторов выручки московской промышленности вырастет с 42% до более чем 50%. В результате это повысит устойчивость экономики города, усилит позиции Москвы как глобального центра инноваций и научно-производственного развития.