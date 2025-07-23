Сегодня 10:14 Гарбузов: 10 тысяч новых рабочих мест появится в СЗАО по программе МПТ 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Рабочие места

Промышленность

Правительство Москвы

Москва

Новый современный административно-деловой комплекс появится в Северо-Западном административном округе столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что город активно формирует современную деловую инфраструктуру и создает новые точки притяжения бизнеса в разных округах столицы. Одним из таких проектов станет комплекс в районе Хорошево-Мневники, который объединит более 83 тысяч квадратных метров офисных помещений и 2,6 тысячи «квадратов» коммерческой инфраструктуры. «Благодаря его реализации в округе появится более 10 тысяч новых рабочих мест, что даст заметный импульс для развития деловой активности и повышения качества жизни горожан», — отметил Гарбузов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Комплекс JOIS от MR Office будет включать две башни высотой 65,8 и 182 метра со стеклянными фасадами и динамической архитектурной подсветкой. Внутри разместятся зоны для отдыха, цифровые сервисы для резидентов, торговая галерея и двухуровневый амфитеатр с премиальными интерьерами. Коммерческий директор MR Office Кермен Мастиев подчеркнул, что компания создает полноценную экосистему для бизнеса, включающую продуманную инфраструктуру, транспортную доступность, современную архитектуру и продвинутую цифровую среду. «Расположение в сердце „Большого Сити“ делает проект особенно привлекательным для компаний, ценящих время своих сотрудников и клиентов», — добавил Мастиев.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

По его словам, комплекс оснастят всем необходимым для комфортной работы — от современных офисов до зон отдыха и деловых мероприятий. Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице с 2020 года. Она охватила почти все районы Москвы. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более шести миллионов квадратных метров, в их числе — промышленные предприятия, торговые и офисные центры, учреждения спорта, образования и культуры. Всего в развитие города и создание МПТ привлекут более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест.