Ефимов: в Москве вырос объем градпланов участков для промышленных объектов

Комитет по архитектуре и градостроительству с января по апрель 2025 года выпустил более 200 градостроительных планов земельных участков под производственные объекты. Их объем вырос более чем на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За первые четыре месяца 2025 года город выпустил 228 градостроительных планов земельных участков для промобъектов. Их совокупная площадь составляет более 750 гектаров.

«С начала года оформили ГПЗУ для строительства предприятий во всех административных округах столицы. При этом более 30 процентов из них приходится на Троицкий и Новомосковский административные округа», — отметил Ефимов.

По его словам, более 50% градостроительных планов предусматривают появление участков для предприятий легкой промышленности, еще 100 документов — для пищевых производств.

Часть промышленных объектов создадут в рамках отраслевых промышленных кластеров. В ТиНАО их будет по меньшей мере пять.

Для Москвы развитие промышленности является приоритетным направлением. При выпуске градостроительных планов земельных участков указывают несколько видов разрешенного использования для каждого участка, благодаря чему объект могут использовать для разных задач. Например, рядом могут находится и складские, и производственные цеха, что делает использование территорий эффективнее.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что с начала года более 12% заявок на оформление градостроительных планов земельных участков от частных предпринимателей поступило под создание предприятий. По ее мнению, это демонстрирует доверие предпринимателей к политике города.

«При проектировании промышленных зон особое внимание уделяется комплексному развитию территорий, включая транспортную инфраструктуру и экологические стандарты», — объяснила Княжевская.

С помощью такой политики новые промышленные объекты успешно и гармонично интегрируются в городскую среду.

Благодаря появлению новых предприятий для москвичей снижаются логистические издержки, создаются рабочие места, а также стабилизируются цены на товары. Кроме того, это положительно влияет на свежесть продукции для столичных потребителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы.