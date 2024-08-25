Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

В районе Солнцево в рамках программы комплексного развития территорий построят современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализацией проектов займутся правообладатель участка и назначенный городом оператор. Новые здания помогут обеспечить Солнцево деловой, социальной и спортивной инфраструктурой — строители возведут объекты на участках общей площадью в девять гектаров. В результате в районе появятся более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости и около четырех тысяч рабочих мест.

«Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,5 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

На части бывшей промышленной зоны «Западная водопроводная станция» возведут административно-деловые объекты, а также медицинские и спортивные учреждения. На участке между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминской правообладатель построит жилой квартал, в здания которого будут заселяться в том числе участники программы реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте бывшей промзоны «Западная водопроводная станция» построят общественно-деловой объект недвижимости общей площадью 134,2 тысячи «квадратов». Специалисты возведут не только деловые комплексы, но и медцентр с стоматологическим кабинетом и женской консультацией. Также на участке будет находиться многофункциональный общественный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном.

«На месте неэффективно используемой территории в районе Наро-Фоминской улицы возведут жилые дома площадью 62,6 тысячи квадратных метров, из них 11,8 тысячи квадратных метров предусмотрено для программы реновации и иных нужд города», — подчеркнул Гаман.

По его словам, первые этажи зданий займут кафе, аптеки, магазины, фитнес-залы и точки бытового обслуживания. Все участки ЖК озеленят и обустроят детскими площадками, а также местами отдыха.

В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон строятся многофункциональные городские кварталы. Вместо неэффективно используемых участков появляются комфортное жилье, дороги и инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов, общая площадь которых составляет порядка более 3,1 тысячи гектаров.