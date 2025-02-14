Ефимов: инвестор откроет производство готовых блюд в ТиНАО

Промышленно-производственный комплекс по выпуску готовых блюд откроют в Краснопахорском районе Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что для размещения производства Москомархитектура внесла необходимые поправки в правила землепользования и застройки.

На участке в Краснопахорском районе разместится промышленно-производственный комплекс по выпуску готовых блюд. После внесения изменений в правила землепользования и застройки суммарная поэтажная площадь здания увеличится на 18 тысяч квадратных метров — с 58 до 76 тысяч. Инвестиции в реализацию проекта составят около 7,5 миллиарда рублей.

Новое предприятие войдет в крупный пищевой кластер, который сформируется в Краснопахорском районе Троицкого административного округа.

Для строительства комплекса по выпуску готовой продукции власти города предоставили участок площадью в 20 гектаров. Предприятие обеспечит рабочими местами до тысячи местных жителей.

Масштабные инвестиционные проекты получают всестороннюю поддержку по поручению Сергея Собянина и способствуют активному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры столицы.

Разработчики проектов промышленных объектов в своей работе обращают внимание не только на работу будущих заводов или фабрик, но и на то, как они вольются в существующую инфраструктуру, включая транспортную сеть. Все эти факторы учли при изменении площади будущей площадки, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Участок находится в Троицком округе Москвы по адресу: квартал 216, земельный участок 5/1. За изменением технико-экономических показателей обратился сам заказчик. В результате это позволит увеличить площадь здания и обеспечить объект новыми функциональными зонами», — отметил она.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что земельный участок расположен около деревни Троицкое. Инвестор взял его в аренду на пять лет по ставке один рубль в год.

«Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли для строительства — без проведения торгов. Договор заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение комплекса», — пояснил он.

Купившая участок компания давно работает на российском рынке и обеспечивает поставки готовых блюд и полуфабрикатов пассажирские скоростные поезда, социальные и медицинские учреждения, государственные и коммерческие предприятия по всей стране. Собственные производственные площадки фирмы уже работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.