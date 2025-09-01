Ефимов: город выделил участок для строительства кабельного предприятия в Метрогородке

В Восточном административном округе Москвы при поддержке города построят кабельное производство. Земельный участок для объекта предоставили инвестору по льготной ставке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что город последовательно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, который готов инвестировать в реальный сектор экономики и создавать в Москве рабочие места. Одним из ключевых инструментов развития промышленности в настоящее время Ефимов назвал предоставление участков по ставке один рубль в год для строительства производств: мера позволяет компаниям снизить первоначальные затраты и сосредоточиться на реализации проектов.

«В рамках МаИП на востоке столицы предоставили земельный участок для возведения кабельного производства площадью 32,9 тысячи квадратных метров. Объем частных вложений оценивается в семь миллиардов рублей», — уточнил он.

Масштабные инвестиционные проекты реализуют в столице с 2016 года, они являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Их развивают по поручению мэра города Сергея Собянина. Проекты направлены на формирование современной промышленной базы столицы.

В Восточном административном округе появится предприятие по производству кабельной продукции. Здесь смогут трудоустроиться более 300 человек, что создаст новые возможности для жителей района и укрепит позиции Москвы как центра высокотехнологичного производства.

Благодаря строительству нового предприятия появится возможность создать современные производственные мощности, соответствующие самым высоким стандартам и способные обеспечить город необходимой продукцией.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности позволяет создавать условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций в улучшение инфраструктуры в отдаленных от центра районах», — обратила внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что 3,4 гектара земли передали компании на Вербной улице в районе Метрогородок. Участок находится рядом с пересечением Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда. Договор аренды заключили на пять лет: за этот срок необходимо завершить строительство и открыть электротехническое предприятие.

Особый статус масштабного инвестиционного проекта присваивают важным для развития столицы объектам, в том числе инновационным центрам, многофункциональным и спортивным комплексам. Для их строительства девелоперы могут получить участок от города в аренду. Для развития промышленных производств в рамках МаИП с 2022 года землю предоставляют по льготной ставке один рубль в год.