Две организации в Москве получили первые статусы соответствия целям устойчивого развития

Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив присвоили РЖД и «Россетям Московский регион» высшие ESG-статусы, означающие соответствие целям устойчивого развития. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина Москва решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В феврале 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса», — добавил он.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что стандарт учитывает вклад компаний в достижение национальных целей, заботу об экологии и сотрудниках, а также развитие социальных проектов и среды регионов присутствия. Такие предприятия, по ее словам, смогут рассчитывать на поддержку государства.

«По поручению Президента мы совместно с правительством Москвы, федеральными ведомствами, регионами, бизнес-сообществом и экспертами готовим перечень таких мер. Принимаемые изменения — ключевые в сфере устойчивого развития сейчас и на ближайшие годы», — подчеркнула она.

Присвоение ESG-статуса повышает инвестиционную привлекательность бизнеса, поскольку означает, что компания ответственна и устойчива. Для его получения необходимо соответствовать требованиям по воздействию на окружающую среду, социальной ответственности и эффективности корпоративного управления.

«Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.