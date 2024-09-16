Две организации в Москве получили первые статусы соответствия целям устойчивого развития
Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив присвоили РЖД и «Россетям Московский регион» высшие ESG-статусы, означающие соответствие целям устойчивого развития. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина Москва решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В феврале 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса», — добавил он.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что стандарт учитывает вклад компаний в достижение национальных целей, заботу об экологии и сотрудниках, а также развитие социальных проектов и среды регионов присутствия. Такие предприятия, по ее словам, смогут рассчитывать на поддержку государства.
«По поручению Президента мы совместно с правительством Москвы, федеральными ведомствами, регионами, бизнес-сообществом и экспертами готовим перечень таких мер. Принимаемые изменения — ключевые в сфере устойчивого развития сейчас и на ближайшие годы», — подчеркнула она.
Присвоение ESG-статуса повышает инвестиционную привлекательность бизнеса, поскольку означает, что компания ответственна и устойчива. Для его получения необходимо соответствовать требованиям по воздействию на окружающую среду, социальной ответственности и эффективности корпоративного управления.
«Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Начальник департамента экологии и техносферной безопасности РЖД Андрей Лисицын назвал соответствие этим требованиям основной целью компании.
«Признание правительством Москвы успехов РЖД в данной сфере подтверждает верность выбранных приоритетов», — отметил он.
Получение статуса ESG является важным показателем стабильности и устойчивого развития компании, рассказал первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Россети Московский регион» Владимир Мясников.
«Он позволит повысить нефинансовую транспарентность „Россети Московский регион“, а также предоставить для стейкхолдеров (клиенты и потребители, инвесторы, органы власти) максимально полную картину о состоянии и результатах деятельности компании», — добавил Мясников.
По его словам, акцент на соблюдение ESG-принципов приведет к повышению эффективности деятельности, улучшению управления, привлекательности на рынке труда, а также откроет для фирмы дополнительный источник долгосрочного финансирования от нового круга инвесторов.
ESG-статус правительства столицы может получить любая организация, работающая в сфере производства электроэнергии, промышленности, транспорта, обращения с отходами, недвижимости и строительства, связи, гостиничного бизнеса и госуправления.