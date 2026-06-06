За последние годы столичная промышленность заметно изменилась. Что собой представляет отрасль на сегодняшний день, рассказал в интервью 360.ru министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Сегодня промышленность Москвы — это более 4600 предприятий и порядка 5,1 триллиона рублей выручки за 2025 год. Из них 38% приходится на высокотехнологичную промышленность, в том числе микроэлектронику, радиоэлектронику, фармацевтику. Все это связано с высоким научным переделом и использованием высоких технологий», — подчеркнул он. Промышленность, добавил Анатолий Гарбузов, интегрирована в городскую среду и абсолютно к ней дружелюбна: иногда, проходя мимо современных промышленных и индустриальных парков, люди даже не понимают, что это на самом деле, — здания выглядят как архитектурные шедевры.

Конечно, у нас есть особая экономическая зона «Технополис Москва». Столица уже много лет является абсолютным лидером рейтинга ОЭЗ в России.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» реализовано более двух миллионов квадратных метров промышленной инфраструктуры. Столица, заметил Анатолий Гарбузов, также предоставляет землю инвесторам, чтоб они могли реализовать свои идеи по строительству промышленных заводов. «На самом деле, у нас много мер поддержки, которые город реализует для роста современной промышленности. Существует утвержденная мэром Москвы стратегия развития до 2030-го. К этому моменту высокотехнологичная промышленность достигнет 50% от общего объема», — уточнил собеседник 360.ru. Министр правительства Москвы подчеркнул, что сегодня столица реализует концепцию 15-минутного города, где все устроено так, чтобы жители могли быстро попадать на работу, пользуясь передовым городским транспортом. В зданиях промышленных индустриальных парков появляются общественные зоны, рестораны, кафе, детские сады, группы продленного дня.

Современные промышленные объекты строятся так, чтобы, условно говоря, человек мог комфортно привезти детей в сад или школу, пойти в комфортное пространство на высокотехнологичном предприятии, а после этого забрать ребенка и провести время с семьей прямо в индустриальном парке. Это называется дружелюбная промышленность. Мы открываем границы, бесшовно встраиваем современные компании производственного сектора в ландшафт города и строим новую передовую промышленную инфраструктуру.

Анатолий Гарбузов добавил: концепция 15-минутного города нужна именно для того, чтобы Москва ушла от маятниковой миграции, а жители получили возможность найти высокооплачиваемую работу в своем районе — буквально в 15 минутах ходьбы от дома. «Промышленность приходит нам на помощь в этом вопросе, и отрасль развивается на территории города как раз для того, чтобы создавать современные высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места», — пояснил он. Для промышленников в столице предусмотрели множество мер поддержки. Например, с 2022 года Москва предоставляет компенсации процентов по инвестиционным кредитам.

Вначале эта мера поддержки носила антикризисный характер, но затем ее донастроили, чтобы она давала дополнительный импульс и плечо инвесторам в создании промышленных производств. Мы увеличили сроки по поддержке до пяти лет и сумму, подлежащую компенсации, до пяти миллиардов рублей. Как я сказал ранее, в город приходят все более технологичные и капиталоемкие проекты, и для этого нужно больше инвестиций.

Еще одной востребованной мерой поддержки министр правительства Москвы назвал офсетные контракты. «Сейчас заключено 36 офсетных контрактов, которые эффективно выполняются предприятиями: создаются новые рабочие места, уникальные технологии и продукция», — сказал Гарбузов. По его словам, особой популярностью такой вид контрактов пользуется в области фармацевтики. «Для инвестора важно, чтобы город гарантировал спрос на продукцию. Офсетный контракт сейчас — это прежде всего использование в конечной продукции комплектующих, произведенных на территории города», — подчеркнул Гарбузов. Глава департамента отметил, что при заключении офсетных контрактов удается стимулировать несколько отраслей промышленности, которые развиваются на городской территории. Например, в производстве лекарств требуется использование отечественной фармацевтической субстанции. «Это звенья одной цепи, и если город дает гарантированный спрос на ту или иную продукцию, мы хотим, чтобы в ней использовалось как можно больше российской продукции и отечественных компонентов», — объяснил Гарбузов. Правильную кооперацию, добавил собеседник 360.ru, создают кластеры. Они позволяют промышленности снижать логистические затраты, находить партнеров на одной площадке и тем самым снижать себестоимость продукции. Гарбузов обратил внимание, что к 2030 году город планирует увеличить общую площадь промышленной инфраструктуры вдвое — она превысит 25 миллионов квадратных метров. «Мы планируем, что к 2030 году площадь современной промышленной инфраструктуры вырастет до 25 миллионов квадратных метров. Столица видит огромный спрос на промышленные площадки у частного бизнеса, и частные инвестиции растут год от года. Несмотря на все ограничения, люди верят в то, что промышленность — это будущее, фундамент и залог дальнейшего развития города», — сказал он. Говоря о будущем столицы, глава департамента подчеркнул, что точно знает, какой будет московская промышленность через пять лет — ее развитие утверждено стратегией мэра Сергея Собянина.

Через 10 лет, думаю, мы будем поставщиками на экспорт самых передовых технологий.

Город, добавил он, активно запускает различные высокотехнологичные проекты. Например, в конце прошлого года открылся Московский центр фотоники — серийное производство фотонных интегральных схем, которые в России еще не производили. «Можно сказать, что мы первые в мире построили такой завод. Поэтому, думаю, через 10 лет мы будем лидерами в отрасли микроэлектроники, фотоники, фармацевтики», — предположил собеседник 360.ru. Гарбузов заметил, что все это происходит благодаря столичным промышленникам, которые каждый день тратят время, силы и энергию на то, чтобы развивать производство и город.