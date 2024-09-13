Более 20 столичных проектов получили национальную премию за лучший промышленный дизайн

В Москве завершилась национальная премия «Лучший промышленный дизайн России». Из 30 победителей 21 представляет столичные предприятия. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число участников премии растет

Впервые конкурс прошел в прошлом году. Организаторами его выступили Правительство Москвы и Минпромторг при поддержке Минкультуры РФ.

«Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу. В этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов», — добавил заммэра.

Эксперты оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств, упаковки, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое. Впервые в конкурсе приняли участие предприятия из ДНР и ЛНР, а также ряда других регионов.

Замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева назвала уникальную упаковку и промышленный дизайн важнейшими факторами конкурентоспособности российской продукции, в том числе на мировых рынках.

«Интерес к участию в конкурсе растет. Теперь премии присвоен статус национальной, список категорий вырос с восьми до 13, а география — с 36 до 49 регионов», — добавила она.