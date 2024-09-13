Более 20 столичных проектов получили национальную премию за лучший промышленный дизайн
В Москве завершилась национальная премия «Лучший промышленный дизайн России». Из 30 победителей 21 представляет столичные предприятия. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Число участников премии растет
Впервые конкурс прошел в прошлом году. Организаторами его выступили Правительство Москвы и Минпромторг при поддержке Минкультуры РФ.
«Тогда победы удостоились 20 проектов, из которых 15 представляли столицу. В этом году количество участников выросло вдвое и превысило тысячу, а лучших жюри определило среди почти 200 финалистов», — добавил заммэра.
Эксперты оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств, упаковки, одежду, обувь и аксессуары, ювелирные изделия и многое другое. Впервые в конкурсе приняли участие предприятия из ДНР и ЛНР, а также ряда других регионов.
Замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева назвала уникальную упаковку и промышленный дизайн важнейшими факторами конкурентоспособности российской продукции, в том числе на мировых рынках.
«Интерес к участию в конкурсе растет. Теперь премии присвоен статус национальной, список категорий вырос с восьми до 13, а география — с 36 до 49 регионов», — добавила она.
Голосование и награды
Кроме профессионального жюри, было и народное голосование. Поддержать понравившийся проект на официальном сайте премии мог любой желающий.
«По его итогам награды в номинации „Народный выбор“ вручили 13 проектам, из которых 10 тоже были представлены столичными компаниями», — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что победители получили не только кубок и диплом, но и право размещать размещать специальный знак «Лучший промышленный дизайн» на своей продукции.
Комментарий победителя
Одним из победителей премии стала столичная компания «Парус Электро» — разработчик и производитель электротехнической преобразовательной техники, которая представила на конкурс зарядную станцию для электротранспорта.
«Текущая премия показывает, что отечественная промышленность идет в правильном русле и становится более конкурентноспособной, как на отечественном, так и на зарубежных рынках», — заявил ее гендиректор Максим Жовнер.
В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.