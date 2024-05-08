Багреева: повышение производительности труда стало ключевым стимулом экономического развития | 360°

Москва 08 мая 2024, 17:10 Багреева: повышение производительности труда стало ключевым стимулом экономического развития Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

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Национальный проект «Производительность труда» стал ключевым инструментом для экономического роста и повышения эффективности проходящих бизнес-процессов. В дальнейшем он поможет предприятиям в решении вопросов цифровизации, автоматизации и роботизации процессов. Об этом в ходе своего выступления на сессии Дня национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на международной выставке-форума «Россия» заявила заместитель мэра Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва сегодня является крупнейшей экономикой России, формирующей одну пятую экономики страны. Для экономики столицы характерны быстрый рост высокотехнологичных отраслей, высокая доля квалифицированных и высококвалифицированных кадров, низкий уровень безработицы. При этом практически все ключевые отрасли экономики имеют большие резервы для повышения производительности труда», — отметила она.

Багреева напомнила, что в основе национального проекта лежат технологии бережливого производства, которые помогли предпринимателям без дополнительных затрат перестроить процессы, повысить эффективность сотрудников и увеличить выпуск продукции. Таким образом производительность труда у 300 московских компаний выросла на 40%.

Чтобы достичь еще больших результатов, одних технологий бережливого производства недостаточно, и компании это понимают. Те ресурсы, которые они высвобождают благодаря оптимизации рабочих процессов, повышению производства, направляют на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производства, таким образом продолжая повышение эффективности работы предприятия. И здесь следующим шагом становится обучение, переобучение кадров, повышение их квалификации Мария Багреева заместитель мэра Москвы

Она добавила, что к 2030 году участниками национального проекта по повышению производительности труда станут 80% крупных и средних промышленных компаний столицы. Также к участию привлекут компании из строительства, туризма, транспорта, сферы ЖКХ, здравоохранения и других.

Еще одним важным направлением станет распространение опыта Москвы на другие регионы. По словам Багреевой, получившие опыт в столице предприниматели начали внедрять эти практики в филиалах, расположенных в других субъектах.

Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

С выступлением заместителя мэра Москвы согласился исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства России Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что показатели производительности труда в Москве в два раза выше, чем по России.

«Если остальные регионы хотя бы вполовину приблизятся к 2030 году к тому уровню производительности труда, которого столица достигла сегодня, то мы задачу производительности труда решим в целом по стране», — заметил Белоусов.

Он добавил, что сейчас перед бизнесом и властями стоит задача распространить столичные практики в регионы, которые готовы пойти по этому пути.