Журналисты узнали о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

Между государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником президента страны Стивом Уиткоффом вскрылись серьезные расхождения во взглядах на подход к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

Разные подходы к мирному урегулированию

По данным собеседников канала, ключевые представители администрации президента Дональда Трампа по-разному оценивают желаемый сценарий завершения конфликта.

Марко Рубио, как утверждается, выступает за усиление военного и экономического давления на Россию, считая это необходимым условием для достижения мирного соглашения. В то же время Стив Уиткофф, по информации NBC, склоняется к позиции, предполагающей большую готовность Украины к компромиссам.

Конфликты вокруг переговоров

Источники также приводят несколько эпизодов, свидетельствующих о напряженности между двумя чиновниками.

В частности, Рубио планировал участвовать в переговорах с украинской стороной в Женеве, однако Уиткофф прибыл туда раньше, чтобы начать диалог без участия госсекретаря. Несмотря на это, Рубио все же успел прибыть и принял участие во встречах.

Аналогичная ситуация, по данным NBC, произошла во время визита Уиткоффа к президенту Франции Эммануэлю Макрону в апреле: Рубио добился участия в переговорах, однако последующее обсуждение украинской тематики с Уиткоффом источники охарактеризовали как крайне неприятное для главы Госдепа.

Критика методов работы спецпосланника

Кроме того, собеседники телеканала утверждают, что в Госдепартаменте существует недовольство методами работы Стива Уиткоффа. Его, в частности, критикуют за использование недостаточно защищенных каналов связи и пренебрежение стандартами дипломатической безопасности. Один из источников назвал Уиткоффа человеком без необходимого дипломатического опыта и охарактеризовал его как «подарок для России».

В то же время в пресс-службе Госдепа официально заявили, что никаких разногласий между Марко Рубио и Стивом Уиткоффом не существует и не существовало.

Ранее NBC News сообщал о расколе между Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако оба политика публично опровергли эти сообщения.