Жизнь разделилась на до и после. Как россиянка попала в тюрьму из-за жениха-нигерийца

Успешная работа в Таиланде, роман с футболистом и путешествие по экзотическим странам — эта история начиналась как мечта многих. Но для ростовчанки Марии Дапирки она обернулась 11-летним кошмаром. Жених подставил девушку, и в аэропорту Хошимина ее задержали с тремя килограммами наркотиков. Как россиянка боролась за выживание во вьетнамской тюрьме и сумела вернуться в родной город — в материале 360.ru.

Иллюзия рая Цепочка событий закрутилась в Таиланде, куда Мария отправилась в путешествие. Очарованная атмосферой свободы и возможностей, она оставила работу архитектора и перебралась в азиатскую страну, став гидом для русскоязычных туристов. Дапирка была в восторге от новой профессии, которая позволяла совмещать новые впечатления, хороший заработок и приятные знакомства. Вскоре девушка встретила Ника, футболиста из Нигерии, который тут же начал ухаживать за ней. Роман продлился полгода и выглядел весьма серьезно: спортсмен хотел познакомиться с родителями избранницы. Когда Мария решила проведать родных, Ник предложил необычный план. Сначала он улетал на матч в Бразилию, а после влюбленные должны были воссоединиться в Лаосе и побыть вместе пару недель перед вылетом Дапирки в Россию. «Добираться в столицу Лаоса получалось с пересадкой во вьетнамском Хошимине. Ник взял на себя все финансовые вопросы, купил билеты и подарил чемодан. А перед вылетом его друг попросил передать моему парню при встрече подарок — ноутбук в сумке», — рассказала россиянка KP.RU.

Фото: Мария Дапирка/«Вконтакте»

Момент истины Именно сумка с ноутбуком привлекла внимание таможенников во вьетнамском аэропорту. Когда они извлекли из-под подкладки пакеты с наркотиками, Мария была в шоке. Но быстро поняла, что жизнь в этот момент разделилась на до и после. «Почти моментально пришло осознание, что это дело рук Ника и его приятеля, какой-то преступной сети», — призналась она. Попытки сотрудничать со следствием ни к чему не привели — контакты футболиста и его друга оказались недоступны. Девушка попала в жернова местной правовой системы, где принцип «твой багаж — твоя ответственность» не оставляет места для оправданий. Во Вьетнаме за подобные преступления предусмотрена высшая мера наказания — смертная казнь. Начался долгий путь борьбы за жизнь.

Фото: Мария Дапирка/«Вконтакте»

Годы в аду Четыре года Мария провела в ожидании вердикта, расследование все затягивалось и затягивалось. При этом условия содержания были тяжелейшими. «Воды было очень мало. Воздух спертый — лишь крошечное окошко под потолком. В камере три на четыре метра — до девяти человек. На прогулки не выпускали», — вспомнила россиянка. Вера в лучшее таяла с каждым днем. Кроме того, опытные сокамерницы призывали Дапирку готовиться к смертному приговору.

Сначала я надеялась, что все закончится за полгода, потом — за год, за три… В итоге мечтала уже о пожизненном заключении. Мария Дапирка

Благодаря усилиям адвокатов и российских дипломатов смертную казнь действительно заменили на пожизненное заключение. Следующие шесть лет Мария провела в исправительном лагере с ежедневными изнурительными работами и скудными питанием. Спасение в книгах, йоге и дружбе Не потерять себя в столь тяжелых обстоятельствах Марии помогали маленькие радости. Чтение книг из библиотеки, которую собирали благодаря посылкам из России, йога и медитации позволяли сохранять душевное равновесие. Настоящим подарком судьбы стала дружба с другой россиянкой, оказавшейся в лагере из-за похожей истории. «Мы друг другу заменяли всех: родителей, детей, друзей, соратников. Даже воевали вместе против местного менталитета», — рассказала Дапирка.

Фото: Мария Дапирка/«Вконтакте»

Путь домой Годами Мария писала прошения о переводе в Россию. Ее семья также упорно боролась, пытаясь восстановить справедливость. В конце концов усилия увенчались успехом: летом 2024 года девушку этапировали в колонию в Ростовской области. Перед вылетом на родину консул разрешил Дапирке позвонить матери. Голос самого близкого человека россиянка услышала впервые за 10 лет. «Мы несколько минут плакали, не могли ничего сказать. А потом я только смогла произнести: „Мам, я вылетаю в Россию!“» — поделилась девушка. После двухнедельного карантина Марии разрешили встретиться с семьей. Родственники не могли наговориться, пытаясь наверстать все упущенное за годы разлуки. Новая жизнь В 2025 году второе ходатайство Марии об УДО удовлетворили, и в конце лета она наконец вышла на свободу. Первые дни россиянка провела с близкими, а потом начался непростой процесс адаптации.

Мне понадобилось время, чтобы опять привыкнуть к тому, что я могу находиться одна и без сопровождения идти по своим делам. Мария Дапирка

Родной Ростов-на-Дону сегодня кажется ей и знакомым, и чужим одновременно. Город приходится заново узнавать, гуляя по изменившимся улочкам. Дапирка устроилась работать конструктором мебели. В свободное время рисует, проходит курсы в йога-центре и планирует стать волонтером, чтобы почувствовать себя полезной людям. Годы заключения изменили девушку. По ее словам, она стала гораздо разумнее и спокойнее, ценит уединение и больше никуда не спешит. В будущем Мария мечтает создать семью. «Этот опыт всегда будет со мной. Верю, мне было суждено пройти через все это, чтобы начать жизнь заново», — заключила Дапирка.