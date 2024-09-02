Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию

Россиянку Марию Дапирку, которая провела 10 лет во вьетнамской тюрьме, перевезли в исправительную колонию в Ростовской области. Об этом «Газете.ru» сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Женщину этапировали в ИК-18 23 августа.

Дапирку задержали в 2014 году в аэропорту Хошимина во Вьетнаме, где она делала пересадку на пути в Россию. Таможенники нашли в чемодане, подаренном ей молодым человеком, двойное дно. В тайнике лежали 2,78 килограмма кокаина. После обыска россиянку арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

В феврале 2023 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес свой приговор — 13 лет и четыре месяца лишения свободы.

Ранее во Вьетнаме миллиардершу Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за мошенничество. По данным следствиям, она украла 12,5 миллиарда долларов у ключевого банка республики. Общий ущерб от ее действий составил порядка 27 миллиардов долларов.

Сторона обвинения утверждает, что Чыонг Ми Лан контролировала Saigon Commercial Bank и использовала его для переводов денег через тысячи компаний-призраков, а также давала с помощью него взятки чиновникам.