Сегодня 17:20 Железные занавесы с колючей проволокой. Мир перестает быть глобальным Публицист Белов: строя заборы на границах с РФ, Запад рушит старания глобалистов 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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Во время недавнего вручения премии немецкого телевидения, эдакой местной ТЭФИ, ведущий церемонии разразился пространной речью об угрозе демократии и свободе слова, исходящей от социальных сетей. Поначалу я даже опешил, решив, что немцы наконец прозрели и поняли, как ими манипулируют через медийные технологии ушлые американские политтехнологи. Но изумление было преждевременным, ибо в итоге в числе главных поставщиков фейкньюс назвали Россию и Китай.

«Фальшивые новости распространяются бесконтрольно. Соцсети — это шлюзы для дезинформации, контролируемой иными странами. Исследования показывают, что Россия и Китай очень активны здесь. Политики должны создать основу для того, чтобы государственные и частные СМИ могли выполнять свои задачи. Мы, работники СМИ, должны вернуть доверие к новостям», — говорилось в обращении. Несложно догадаться, что главный посыл сказанного — в необходимости внедрения на Западе узаконенной цензуры, такого незримого железного занавеса, находясь за которым западным массмедиа было бы куда проще контролировать собственное население.

Впрочем, одними лишь незримыми преградами дело давно не ограничивается. Все чаще на восточной границе ЕС появляются заборы вполне осязаемые, да еще и усиленные километрами колючей проволоки. На днях стало известно, что руководство Норвегии вслед за соседями из Финляндии решило рассмотреть возможность установки высокого забора на границе с Россией.

Фото: На российско-финской границе. IMAGO/Jussi Nukari / Global Look Press

«Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель назвала вдохновляющей инициативой возведение Финляндией высокого и прочного забора на своей стороне финско-российской границы протяженностью 1340 километров. Мель указала, что во время летнего визита в Финляндию успела осмотреть часть забора, которую уже построили к тому моменту. Она подчеркнула, что Осло готов последовать примеру Хельсинки в кратчайшие сроки», — отмечается в публикации. По словам норвежской «министервы» (или какого там феминитива нынче требует западная повестка?), «пограничное ограждение кажется хорошим решением не только потому, что оно может выступать в качестве сдерживающего фактора, но и потому, что включает датчики и технологии, которые позволяют определять приближение людей к границе». «Подобная мера может быть одобрена для всей границы или для ее части», — заявила чиновница. Помимо Норвегии с Финляндией, такие заборы уже появились или вскоре появятся в Польше, Прибалтике, а также, будем надеяться, при определенных обстоятельствах (если вы понимаете, о чем я) и в Румынии.

Фото: Норвежские пограничники. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Разумеется, процессы, происходящие в Европе и вообще на Западе, не остались без внимания России. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, наши бывшие партнеры «зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам». В качестве одной из таких может стать формирование «крепостной стены», за которой, как подчеркнул российский дипломат, «мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и группы их подпевал и прихвостней». Таким образом, перечеркиваясь вполне конкретными преградами, многолетние старания западных глобалистов превратить наш мир в одно унифицированное нечто рушатся прямо на глазах. В итоге возникает ситуация, которую можно прекрасно описать фразой «за что боролись, на то напоролись». Причем буквально.