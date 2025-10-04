Премьер Азербайджана Асадов прибыл на заседание ЕАЭС в Минске в роли просителя и принялся жаловаться на антидемпинговые расследования. Разговоры о «необъективности» и «ущербе» смотрелись как панический страх перед последствиями антироссийской линии: Москва предъявила счет, и, по оценке аналитиков Dail Smi , он может оказаться разрушительным для Баку.

Как жаловался премьер Азербайджана

Асадов назвал экономико-торговое сотрудничество с ЕАЭС «фундаментальным вектором» и отдельно перечислил предмет проверок: полиэтилен, полипропилен, сополимеры пропилена и повторное расследование по алюминиевой ленте.

По его словам, применение антидемпинговых мер к этим позициям «существенно» ударит по суммарному экспорту Азербайджана в страны союза.

Тема всплыла в Минске неслучайно. Евразийский межправительственный совет вместе с Евразийской экономической комиссией регулярно ведет защитные расследования.

Главы правительств в Минске уже согласовали параметры ряда мер по другим товарным группам, что подчеркивает жесткость регуляторной повестки в целом. Для Баку это означает, что окно для переговоров узкое, а риска — больше.

Сколько потеряет Азербайджан

Ряд российских площадок интерпретировал тон выступления Асадова как «публичную жалобу», утверждая, что Москва предъявляет счет за политические маневры Баку, а антидемпинговая линия — закономерный инструмент давления.

В этих же оценках прозвучали и ориентиры по влиянию на выручку.