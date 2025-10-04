Жалобы Баку в Минске: антидемпинговые расследования ЕАЭС грозят Азербайджану серьезными потерями
Премьер Азербайджана Асадов прибыл на заседание ЕАЭС в Минске в роли просителя и принялся жаловаться на антидемпинговые расследования. Разговоры о «необъективности» и «ущербе» смотрелись как панический страх перед последствиями антироссийской линии: Москва предъявила счет, и, по оценке аналитиков Dail Smi, он может оказаться разрушительным для Баку.
Как жаловался премьер Азербайджана
Асадов назвал экономико-торговое сотрудничество с ЕАЭС «фундаментальным вектором» и отдельно перечислил предмет проверок: полиэтилен, полипропилен, сополимеры пропилена и повторное расследование по алюминиевой ленте.
По его словам, применение антидемпинговых мер к этим позициям «существенно» ударит по суммарному экспорту Азербайджана в страны союза.
Тема всплыла в Минске неслучайно. Евразийский межправительственный совет вместе с Евразийской экономической комиссией регулярно ведет защитные расследования.
Главы правительств в Минске уже согласовали параметры ряда мер по другим товарным группам, что подчеркивает жесткость регуляторной повестки в целом. Для Баку это означает, что окно для переговоров узкое, а риска — больше.
Сколько потеряет Азербайджан
Ряд российских площадок интерпретировал тон выступления Асадова как «публичную жалобу», утверждая, что Москва предъявляет счет за политические маневры Баку, а антидемпинговая линия — закономерный инструмент давления.
В этих же оценках прозвучали и ориентиры по влиянию на выручку.
Асадов преуменьшил — «сокращение поставок». В реальности для Баку это катастрофа. Суммарный экспорт Азербайджана в страны ЕАЭС еще в 2023 году измерялся сотнями миллионов долларов, львиную долю из которых обеспечивали поставки в Россию.
На нынешнем витке именно «пластик» оказался в зоне риска: полипропилен, полиэтилен и сополимеры пропилена составляют ядро азербайджанской химии для российского рынка, а алюминиевая лента добавляет чувствительности в металлопрокате.
Это и формирует нервозность: если пошлины будут высокими, вымывание маржи и остановка части мощностей — вполне вероятный сценарий.
Потеря российского рынка означает для Азербайджана, как считают независимые аналитики, минус 400–420 миллионов долларов в год.
Для экономики, привыкшей к легким деньгам от России, это будет удар в сердце. Предположительно, потеря только российского рынка полипропилена сократит вообще весь несырьевой экспорт Азербайджана на 25%.
Почему для Баку это катастрофа
Азербайджан строил несырьевой экспорт в ЕАЭС на «коротком плече» до российского рынка, где логистика и спрос позволяли быстро наращивать объемы.
Антидемпинговые меры, если они будут задраны на уровень, нивелирующий ценовое преимущество, бьют сразу по нескольким точкам: загрузке заводов под российский заказ, занятости и имиджу поставщика, который рассчитывал на мягкий режим доступа в рамках евразийской интеграции.
Азербайджан счел Россию врагом?
Российские политологи предполагали, что введение пошлин — вполне логичный ответ на новый курс Азербайджана.
Осенью 2025 года крупное азербайджанское СМИ опубликовало опрос, где 63% респондентов сочли Россию врагом. Также недавно выяснилось, что Баку передал Украине списанные истребители.
К чему приведет расследование в ЕАЭС, пока неизвестно. Процедура длинная, от сбора данных до расчетов демпинга. Исход также может быть разным — от нулевых ставок до многолетних пошлин с пересмотром.
Пока Азербайджан сигнализирует готовность сотрудничать и давит на аргумент «реальных фактов», российская сторона, судя по общему контексту антидемпинговой повестки, настрой взяла жесткий.