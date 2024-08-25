«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Политолог Станкевич: после ареста Дурова Маску надо задуматься о визитах в ЕС

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency
Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскому бизнесмену Илону Маску в Европе может грозить та же участь, что и основателю Telegram Павлу Дурову. Таким мнением с 360.ru поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Подрыв «цивилизованного» Евросоюза

«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьезной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — предупредил эксперт.

Арест Дурова фактически стал подрывом того, на чем ЕС до сих пор держался и строил мифологию о своем «решающем цивилизованном преимуществе», отметил Станкевич.

«Какое-то затмение нашло на Евросоюз. <…> Ничего подобного до сих пор быть не могло в принципе, потому что это отрицает сами основы, политические и моральные основы существования Евросоюза. Теперь все увидели, что это возможно», — сказал политолог.

По его словам, ситуация с Дуровым — это лишь начало истории. Надо понять, в чем будет заключаться суть обвинения, которое должны предъявить в суде.

Это все может закончиться, пока еще может закончиться просто инцидентом непонимания, а может стать моральной катастрофой для Франции как минимум.

Сергей Станкевич

политолог

Арест Дурова находится между инцидентом непонимания и моральной катастрофой, и в какую сторону повернет Франция — решится в ближайшее время.

Фото: РИА «Новости»

Разрушение границ допустимого

Политолог допустил, что судьба Дурова может грозить Маску и в США при правлении Демпартии, хотя шансов на это меньше, чем в ЕС.

«При республиканцах шансы близятся к нулю для Соединенных Штатов Америки. А вот что касается Франции, при [президенте Эммануэле] Макроне опять-таки не Франции как таковой, а именно власти президента Макрона, здесь, как говорится, Макрон разрушил все границы. Точнее так: он в процессе разрушения всех границ допустимого. Как далеко он зайдет, мы все-таки пока не знаем», — резюмировал Станкевич.

Он предположил, что интересом Франции в ситуации с Дуровым может быть контроль над его уникальным коммуникационным ресурсом.

«Действительно, это самый популярный сейчас в мире неподцензурный ресурс. Да, могут потребовать или предоставление информации какой-то по списку, предъявленному ему, <…> или могут потребовать контроля над операционной деятельностью. Это предположение, а дальше посмотрим, во что это выльется», — заключил политолог.

Задержание основателя Telegram во Франции в очередной раз доказало крах демократии на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал случившееся уроком для Дурова, который считал себя гражданином мира.

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

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