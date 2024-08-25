«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Американскому бизнесмену Илону Маску в Европе может грозить та же участь, что и основателю Telegram Павлу Дурову. Таким мнением с 360.ru поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Подрыв «цивилизованного» Евросоюза

«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьезной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — предупредил эксперт.

Арест Дурова фактически стал подрывом того, на чем ЕС до сих пор держался и строил мифологию о своем «решающем цивилизованном преимуществе», отметил Станкевич.

«Какое-то затмение нашло на Евросоюз. <…> Ничего подобного до сих пор быть не могло в принципе, потому что это отрицает сами основы, политические и моральные основы существования Евросоюза. Теперь все увидели, что это возможно», — сказал политолог.

По его словам, ситуация с Дуровым — это лишь начало истории. Надо понять, в чем будет заключаться суть обвинения, которое должны предъявить в суде.