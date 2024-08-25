«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции
Политолог Станкевич: после ареста Дурова Маску надо задуматься о визитах в ЕС
Американскому бизнесмену Илону Маску в Европе может грозить та же участь, что и основателю Telegram Павлу Дурову. Таким мнением с 360.ru поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Подрыв «цивилизованного» Евросоюза
«Я думаю, что и Илон Маск, и любой другой собственник, и даже просто оператор какой-то серьезной интернет-платформы должен сейчас трижды подумать, стоит ли посещать Францию, а на какое-то время даже стоит воздержаться от посещения и других стран ключевых Евросоюза», — предупредил эксперт.
Арест Дурова фактически стал подрывом того, на чем ЕС до сих пор держался и строил мифологию о своем «решающем цивилизованном преимуществе», отметил Станкевич.
«Какое-то затмение нашло на Евросоюз. <…> Ничего подобного до сих пор быть не могло в принципе, потому что это отрицает сами основы, политические и моральные основы существования Евросоюза. Теперь все увидели, что это возможно», — сказал политолог.
По его словам, ситуация с Дуровым — это лишь начало истории. Надо понять, в чем будет заключаться суть обвинения, которое должны предъявить в суде.
Это все может закончиться, пока еще может закончиться просто инцидентом непонимания, а может стать моральной катастрофой для Франции как минимум.
Сергей Станкевич
политолог
Арест Дурова находится между инцидентом непонимания и моральной катастрофой, и в какую сторону повернет Франция — решится в ближайшее время.
Разрушение границ допустимого
Политолог допустил, что судьба Дурова может грозить Маску и в США при правлении Демпартии, хотя шансов на это меньше, чем в ЕС.
«При республиканцах шансы близятся к нулю для Соединенных Штатов Америки. А вот что касается Франции, при [президенте Эммануэле] Макроне опять-таки не Франции как таковой, а именно власти президента Макрона, здесь, как говорится, Макрон разрушил все границы. Точнее так: он в процессе разрушения всех границ допустимого. Как далеко он зайдет, мы все-таки пока не знаем», — резюмировал Станкевич.
Он предположил, что интересом Франции в ситуации с Дуровым может быть контроль над его уникальным коммуникационным ресурсом.
«Действительно, это самый популярный сейчас в мире неподцензурный ресурс. Да, могут потребовать или предоставление информации какой-то по списку, предъявленному ему, <…> или могут потребовать контроля над операционной деятельностью. Это предположение, а дальше посмотрим, во что это выльется», — заключил политолог.
Задержание основателя Telegram во Франции в очередной раз доказало крах демократии на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал случившееся уроком для Дурова, который считал себя гражданином мира.