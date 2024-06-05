Граница на замке. Украинцам со вторым паспортом и ВНЖ запретили покидать страну

Украинцев продолжают гнать на убой в окопы. Раньше от этого защищали второе (хоть и незаконное) гражданство или ВНЖ, но теперь такой вариант отменили. В подробностях разбирался 360.ru.

Украинцев с ВНЖ призовут в ВСУ Официальный представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что военнообязанные от 18 до 60 лет с двойным гражданством и видом на жительство в другой стране не смогут покинуть Украину. Запрет связан с недавним ужесточением законодательства о мобилизации. Незадолго до этого посольство США предупредило своих граждан, имеющих украинский паспорт, что, будучи на Украине, они не смогут выехать оттуда и обязаны выполнять «все местные предписания». Тем, кто собирался ехать на украинскую территорию, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок. Сами украинцы подтвердили, что пограничники перестали выпускать за кордон мужчин, имеющих иностранный вид на жительство, сообщил Telegram-кнал «Политика страны». Женщин ограничения пока не коснулись.

Фото: Украинские пограничники, апрель 2023 года. President Of Ukraine / Global Look Press

Можно ли украинцам иметь два гражданства Двойное гражданство запрещено Конституцией Украины. Первый раз этот запрет хотели обойти в 2019 году. В январе 2024-го президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона № 10425 о разрешении множественного гражданства, назвав его безотлагательным. Верховная рада планирует рассмотреть законопроект в нынешнем июне. Также депутаты обсудят статус английского языка. Его предложили закрепить как один из языков международного общения на Украине и уже приняли в первом чтении. Сегодня в посольствах и консульствах Европы украинцам отказываются продлевать загранпаспорта, вынуждая вернуться домой. Не исключено, что скоро власти Украины решатся аннулировать документы всех мужчин, находящихся за рубежом.

Фото: Граница Украины и Польши возле села Медыки. Dominika Zarzycka / Global Look Press

Украинская власть защищает себя Запрещая выезд своим гражданам, Украина снова подтвердила свое превращение в концлагерь, отметил в разговоре с 360.ru украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Впрочем, разрешение множественного гражданства тоже задумано отнюдь не для блага простых людей.

Дело в том, что власть имущим на Украине необходимо легализовать собственное зарубежное гражданство. Не исключаю, что у Зеленского есть паспорт Великобритании, а может быть, и Израиля. Есть чужое гражданство и у украинских чиновников. Владимир Олейник

Наличие других паспортов непременно всплывет при новой избирательной кампании, пояснил политик. Например, известно, что бывший первый помощник Зеленского Сергея Шефир имеет российское гражданство. Эту информацию обнародовал украинский радикал Игорь Мосийчук. «Понятно, что в ответ на такие разоблачения Киеву нужно иметь основание сказать: „Ничего страшного, наши законы предусматривают множество гражданств“. Им важно, что бы это не было препятствием снова быть избранными в различные органы власти», — уточнил Олейник.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский на пленарном заседании Верховной рады, июнь 2023 года. President Of Ukraine

Как отреагирует Европа Страны, где украинцы имеют гражданство, вроде Польши и Германии, будут исходить из той политической позиции, которую они уже заняли, заверил Олейник. Для них эти люди — прежде всего граждане Украины, а потому должны отправляться в бой.

Если вы попали на территории Украины в то правовое поле, которое заставляет каждого гражданина умереть за Европу, президента США Джо Байдена, НАТО, то какая может быть тут защита? Возможно, формально какое-то консульство и отреагирует на каком-то уровне, но вряд ли. Владимир Олейник

Кроме того, украинские власти подстраховались: Евросоюзу направили специальное письмо о том, что не только Конституция Украины сейчас находится на паузе, но и все обязательства, взятые перед ЕС, напомнил политик. «Значит, в Европейский суд по правам человека украинцам дорога закрыта. Даже если будут приняты какие-то решения о нарушении конституционных прав граждан, Украина никак не отреагирует. Потому что она смотрит на своих людей как на пушечное мясо», — резюмировал Олейник.