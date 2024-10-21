Сегодня 20:05 Террорист с силой проповедника. Кем был главный враг Эрдогана CNN Turk: причиной смерти Гюлена стало заболевание почек 0 0 0 Фото: Фетхуллах Гюлен. Matt Smith / Global Look Press Мир

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В Соединенных Штатах умер турецкий общественный деятель, писатель, поэт, бывший исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он создал одну из самых тайных террористических организаций в мире и связан с убийцей российского посла Андрея Карлова. Историю жизни друга, а затем — врага Реджепа Тайипа Эрдогана восстановил 360.ru.

Биография Фетхуллаха Гюлена Фетхуллах Гюлен родился в турецкой деревне Коруджук. До сих пор нет ясности, когда это произошло. По официальным данным, в апреле 1941 года. Часть исследователей убеждены, что родители не сразу зарегистрировали сына, а на свет он появился в день смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка — 10 ноября 1938-го. Отец Гюлена был имамом, мать преподавала Коран. Со временем семья перебралась в другую деревню, и сын пошел учиться в медресе. Уже в 1958 году он прочитал свою первую проповедь в качестве лицензированного государственного проповедника, а через год стал помощником имама в мечети Юч Шерефели в Эдирне.

Фото: Мечеть Юч Шерефели в Эдирне построена между 1438 и 1447 годами / Википедия

Гюлен довольно скоро проявил талант влияния на людей, вокруг него стали собираться последователи. В марте 1971-го его арестовали в Измире за организацию подпольной религиозной группы. Тюремное заключение длилось семь месяцев. Проповедник никогда не был зашоренным фанатиком: он всегда подчеркивал, что изучение физики, математики, химии — тоже поклонение Богу. Вскоре Гюлен открыл школы, которые считались одними из лучших: там было современное оборудование, обучали английскому языку с первого класса, уважали равное отношение к девочкам и мальчикам. В 1981 году Гюлен оставил службу официального имама и ушел на пенсию. Все еще проводил серии проповедей в популярных мечетях Турции, но в 1999-м вдруг уехал на лечение в США. Уже будучи на американской земле, проповедник сообщил, что отбыл в добровольное изгнание. Действительно, больше он никогда не бывал в Турции.

Интересно Согласно решению и определению Ленинского районного суда города Оренбурга, книги Гюлена «Сомнения, порожденные веком» (I том), «Критерии, или Огни в пути», «Пророк Мухаммад — венец рода человеческого» (I и II том) и «Жизнь и исламская вера» включены в Федеральный список экстремистских материалов. Согласно решению и определению Ленинского районного суда города Оренбурга, книги Гюлена «Сомнения, порожденные веком» (I том), «Критерии, или Огни в пути», «Пророк Мухаммад — венец рода человеческого» (I и II том) и «Жизнь и исламская вера» включены в Федеральный список экстремистских материалов.

Организация ФЕТО: что это такое Гюлен был достаточно популярен, чтобы еще в 60-х годах XX века основать на родине организацию FETÖ, также известную как «Хизмет»* («Служение»), «Движение Гюлена», «Община» и «Фетхуллах». Если отбросить теологию, цель была простая: установить новый политический, экономический и социальный порядок, эксплуатируя религию. Члены FETÖ годами проводили немало тайных операций. Они не чурались самых различных видов преступной деятельности: шантаж, шпионаж, отмывание денег, убийства, теракты. Ловко и незаметно внедрялись в различные турецкие учреждения, включая судебную систему и армию.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Отец-основатель» сразу получил статус мессии и активно внедрял культ себя любимого. Гюлен ловко управлял террористической сектой, причем не забыл создать отдельный отряд «политруков» — спецподразделение «Сохбет» («Беседа»), которое занималось поддержанием морального духа и доносило людям мысли духовного лидера.

Интересно Гюлен осуждал терроризм. В своей статье в The Washington Post он заявил, что этому «нет места в исламе» и «мусульманин не может быть террористом, а террорист не может быть мусульманином». Гюлен осуждал терроризм. В своей статье в The Washington Post он заявил, что этому «нет места в исламе» и «мусульманин не может быть террористом, а террорист не может быть мусульманином».

В 80-е годы Гюлен постарался легализовать свою организацию в статусе религиозной общины. Однако власти стали внимательно присматриваться к этим «верующим», и глава движения счел нужным бочком-бочком выехать из страны под благовидным предлогом. Благо болезней у него и правда хватало: от сахарного диабета до цирроза печени. Это никак не сказалось на «работе» FETÖ. Наоборот, когда их господину уже была не страшна турецкая тюрьма, начались теракты, а вину за них пытались возложить на неугодных деятелей. Например, взрыв в провинциальном книжном магазине в 2005 году приписывали командующему сухопутными войсками Турции Яшару Бююканыту. Два года спустя в Стамбуле был убит журналист Грант Динк. Будучи наполовину турком, наполовину армянином, он много писал о геноциде армян и прилагал усилия к примирению наций. В 2010-м турецкий политик Дениз Байкал остался жив, но простился с карьерой: в СМИ попала видеозапись его забав с дамой из парламента.

Фото: Командующий сухопутными войсками Турции Яшар Бюйюканыт / Википедия 1/3 Фото: Турецкий журналист Грант Динк / Википедия 2/3 Фото: Турецкий политик Дениз Байкал / Википедия 3/3

Убийство Андрея Карлова Именно сторонники Гюлена вечером 19 декабря 2016 года убили посла России в Турции Андрея Карлова. Мевлют Мерт Алтынташ, 22-летний полицейский, вошел в зал Центра современного искусства, расстрелял дипломата в спину и попытался скрыться. Примерно через 20 минут бойцы спецназа ликвидировали Алтынташа в перестрелке. Следствие быстро установило, что убийца был из FETÖ, полицейские оперативно нашли его подельников. Судебный процесс длился почти пять лет и завершился пожизненными сроками для террористов.

Фото: Монумент Андрею Карлову на улице Андрея Карлова в Демре / Википедия

Отношения Гюлена с Эрдоганом и попытка госпереворота в Турции Едва Гюлен покинул Турцию, многие журналисты получили видеокассеты, где проповедник критиковал турецкие власти. Суд заочно признал основателя FETÖ виновным в сговоре с целью внедрения сторонников в турецкую государственную службу и важные правительственные учреждения для госпереворота. Однако приговор отменили в 2008 году при новой правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана. Политики явно решили «сдвинуть столики»: у одного были популярные исламистские идеи, у другого — мощные медиа, банковские и образовательные сети на родине и в других странах.

Фото: Фетхуллах Гюлен. Matt Smith / Global Look Press

Но союз просуществовал недолго. Для начала Эрдоган закрыл сети университетских подготовительных школ Гюлена. Потом, в 2016 году, вовсе обвинил бывшего единомышленника в попытке свержения власти. Чистки, последовавшие после неудачного путча, стоили свободы примерно 90 тысячам турок. Сам Гюлен отрицал всякие попытки связать его или его последователей с планами устроить госпереворот. Он без обиняков заявлял, что путч мог инсценировать и сам Эрдоган, — уж больно плохо все организовали. Зато это послужило прекрасным предлогом для зачистки в армии и государственном аппарате.

Фото: Протесты против преследования СМИ, связанных с Фетхуллахом Гюленом. Двенадцать Akin Celiktas / Global Look Press

Личная жизнь Фетхуллаха Гюлена Гюлен подал заявление на получение постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах в 2002 году. После 11 сентября 2001-го американцы скупо выдавали свои грин-карты, особенно представителям исламских религиозных групп. Но проповеднику все же удалось прорваться. Американская жизнь Гюлена проходила в Центре поклонения и ретрита. Фактически это лесистое поместье площадью 10 гектаров в штате Пенсильвания принадлежало FETÖ, но официально — фонду «Золотое поколение». Проповедник аккуратно платил за жилье из гонораров за свои публикации. Гюлен никогда не был женат (говорят, потерпел неудачу в молодости и больше не пытался создать семью). Ему самому больших апартаментов не требовалось: занимал две небольшие комнаты, в которых были всего-то матрас на полу, молитвенный коврик, письменный стол, книжные полки да беговая дорожка.

Фото: Фетхуллах Гюлен. Matt Smith / Global Look Press

К концу жизни проповедник страдал целым букетом хронических заболеваний плюс сердечной недостаточностью. Осенью 2021 года турецкие СМИ сообщили, что Гюлена отравил один из его сторонников, который позже совершил самоубийство. Затем появилась информация, что деятель жив, хоть в результате нападения и не может говорить.

Причина смерти Гюлена В итоге Гюлен умер в больнице в Пенсильвании на 84-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти, предположительно, стало давнее заболевание почек. Преемниками и руководителями движения FETÖ ранее объявили четырех человек: Мехмета Али Шенгюля, Джевдета Тюркоглу, Османа Шимшека и Ахмета Курукана.

В 2008 году Верховный суд запретил идеологию Гюлена в России. В 2016-м Организация исламского сотрудничества признала «Хизмет» террористической организацией.