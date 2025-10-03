Сегодня 05:01 Россия ответит мгновенно. Выступление Путина на «Валдае» стало главной новостью в зарубежных СМИ 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Мир

Не успел Владимир Путин закончить свое выступление на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», западные СМИ наперебой стали цитировать российского лидера. Какие из заявлений президента показались главными за рубежом?

Киев не получит американские ракеты Tomahawk Агентство Reuters напомнило о предупреждении Путина в адрес президента США Дональда Трампа. Глава государства указал, что поставки ракет Tomahawk на Украину вызовут опасную эскалацию. Неназванный американский чиновник в беседе с агентством намекнул, что Киеву могут поставить другие варианты. «США могут рассмотреть возможность того, чтобы разрешить европейским союзникам приобретать другие вооружения большой дальности и поставлять их Украине, но вряд ли Tomahawk», — написало Reuters.

Пиратство и танкер Boracay Телеканал CNN привел слова Путина о перехвате Францией танкера Boracay, который был попыткой властей республики отвлечь внимание населения от сложной внутриполитической ситуации. FMTV указал, что Путин назвал перехват танкера «пиратством», отметив, что судно было задержано в нейтральных водах без оснований.

Россия первой нападать не будет Немецкий сайт Tagesschau отметил заявление Путина, что Россия не намерена нападать на НАТО, однако, она готова к быстрой реакции в ответ на провокацию. Французская газета Le Figaro подчеркнула, что российский лидер осудил милитаризацию Европы. Владимир Путин заверил, что ответ его страны будет твердым, без провоцирования конфликтов. Президент также обвинил Европу в препятствовании урегулированию войны на Украине и в «постоянной эскалации» конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Россия отреагирует быстро Британский телеканал Sky News подметил, что Путин выступает после обещания США «делиться разведданными» с Украиной для ударов вглубь России. Британцы отметили, что в своей программной речи по внешней политике Путин продолжил представлять себя как «агента мира». Диагностировав европейцам «недоброжелательность», Путин пригрозил, что Россия не преминет отреагировать на «опасную» милитаризацию Европы. Польский Onet обратил внимание на слова Путина о том, что Россия «быстро отреагирует», если Европа спровоцирует Москву, сославшись на «милитаризацию европейских стран, подогреваемую истерией». Также он сказал, что Россия никогда не инициировала «военную конфронтацию». «Все страны НАТО находятся с нами в состоянии войны, они этого даже не скрывают», — добавил он. Выступление Путина продлилось три часа 52 минуты. Центральной темой стал полицентричный мир. Затронули вопросы по Украине, угрозы НАТО и экономические проблемы.