Взгляд на чужой опыт. Как уроки Ирана и КНР помогут России в борьбе с санкциями | 360°

Мир 26 апреля 2024, 12:41 Взгляд на чужой опыт. Как уроки Ирана и КНР помогут России в борьбе с санкциями НИУ ВШЭ: опыт КНР и Ирана по борьбе с санкциями может быть полезен России РИА «Новости»

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Опыт Китая и Ирана по адаптации к санкциям может быть частично полезен России, считают сотрудники Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ. Общие пути выхода из ловушек ограничений они описали в докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» под редакцией Юрия Симачева, сообщил РБК.

Иранский опыт

По мнению специалистов, опыт Ирана представляется важным, поскольку эта страна, как и Россия, зависит от нефтяного экспорта. Политика иранских властей по адаптации к ограничениям оказалась достаточно успешной.

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Сокращение экспорта после введения санкций неизменно сменялось его восстановительным ростом, подчеркнули они. Также важным результатом стала диверсификация экономики.

Как поступал Китай

Также в докладе рассмотрели опыт Китая после введенных в 1989 году санкций из-за событий на площади Тяньаньмэнь. После введения ограничительных мер страна провела масштабные реформы для «разгосударствления» экономики и ускоренного создания рыночных институтов.

В числе инструментов, которые применяли китайские власти, авторы исследования назвали сокращение масштабов государственного планирования, либерализацию ценообразования, реформы государственного сектора экономики, частичную приватизацию, коммерциализацию банковского сектора, а также либерализацию внешней торговли.

Для привлечения новых иностранных инвестиций Китай использовал полное или частичное открытие для иностранного капитала ранее закрытых отраслей, начал допускать иностранных инвесторов к акционированию госпредприятий, ввел портфельные иностранные инвестиции, снизил налоговую нагрузку на иностранные и совместные предприятия, а также ввел новые особые экономические зоны.

Об общих путях

В целом, уточняют исследователи, страны, которые подверглись значительным экономическим санкциям, шли по схожему пути: расширяли взаимодействие со странами, не присоединившимися к ограничениям, диверсифицировали торговых партнеров, обращались к экономической либерализации, тем самым посылая позитивный сигнал иностранным инвесторам, а также искали варианты обхода ограничений для сырьевого и энергетического экспорта.