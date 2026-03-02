Россияне после выселения из отелей ночуют на парковках в ОАЭ

Shot: туристов массово выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ

В ОАЭ туристов выгоняют из отелей, несмотря на воздушную опасность. Люди вынуждены спать на парковках, сообщил телеграм-канал Shot .

В некоторых городах ОАЭ постояльцы получили уведомления о необходимости срочно покинуть отели. Причина — прибытие новых гостей.

«Одновременно с этим клиентов уведомляют о приостановке рейсов шаттл-автобусов между гостиницами и аэропортами», — рассказал источник канала.

Туристы вынуждены искать укрытие самостоятельно. Некоторым россиянам, по его словам, пришлось провести ночь на парковке в Дубае.

При этом дубайским отелям поручили продлить проживание путешественникам, чьи рейсы отменили из-за закрытия воздушного пространства. Иностранцам, застрявшим в ОАЭ, сохранят условия, предусмотренные их первоначальным бронированием. Власти также запретили выселять постояльцев из-за сложных условий и транспортных ограничений.