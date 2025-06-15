Вырвали ребенка из рук отца. Марш ЛГБТ в Молдавии закончился избиением священника

РПЦ осудила применение силы к священнику на акции против марша ЛГБТ в Кишиневе

В Кишиневе 15 июня прошел фестиваль ЛГБТ*. Мероприятие не только вызвало шквал критики, но и привело к серьезным последствиям — полиция во время акций протеста применила силу по отношению к отцу с ребенком и представителю РПЦ. Подробно о ситуации — в материале 360.ru.

Против марша ЛГБТ* выступили местные жители, а также Православная церковь Молдавии. Чтобы отстоять свою позицию, люди устроили митинг против таких мероприятий.

Полиция должна была следить за тем, чтобы не произошло никаких провокаций, однако без скандалов не обошлось.

В Сети появилось видео, как во время протестных акций в центре города правоохранители вырвали ребенка прямо из рук отца. В результате мальчик ударился об асфальт.

Позже Генеральный инспекторат полиции Кишинева опубликовал сообщение с объяснением произошедшего. В документе говорится, что полиция направляла участников ЛГБТ*-марша на другую улицу, но участник протестной акции вместе с ребенком пытался прорвать кордон.

«Быстрое вмешательство правоохранителей позволило обезвредить этого человека и избежать возможных более тяжелых последствий», — заявили в Генеральном инспекторате.