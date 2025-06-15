Вырвали ребенка из рук отца. Марш ЛГБТ в Молдавии закончился избиением священника
РПЦ осудила применение силы к священнику на акции против марша ЛГБТ в Кишиневе
В Кишиневе 15 июня прошел фестиваль ЛГБТ*. Мероприятие не только вызвало шквал критики, но и привело к серьезным последствиям — полиция во время акций протеста применила силу по отношению к отцу с ребенком и представителю РПЦ. Подробно о ситуации — в материале 360.ru.
Против марша ЛГБТ* выступили местные жители, а также Православная церковь Молдавии. Чтобы отстоять свою позицию, люди устроили митинг против таких мероприятий.
Полиция должна была следить за тем, чтобы не произошло никаких провокаций, однако без скандалов не обошлось.
В Сети появилось видео, как во время протестных акций в центре города правоохранители вырвали ребенка прямо из рук отца. В результате мальчик ударился об асфальт.
Позже Генеральный инспекторат полиции Кишинева опубликовал сообщение с объяснением произошедшего. В документе говорится, что полиция направляла участников ЛГБТ*-марша на другую улицу, но участник протестной акции вместе с ребенком пытался прорвать кордон.
«Быстрое вмешательство правоохранителей позволило обезвредить этого человека и избежать возможных более тяжелых последствий», — заявили в Генеральном инспекторате.
Избили священника и задержали верующих
По данным издания NOI, силовики также задержали нескольких православных активистов.
На той же акции случай применения силы произошел по отношению к священнику. Молдавские полицейские несколько раз ударили священнослужителя и бросили его на землю. Кадры разлетелись в Сети и вызвали негодование у пользователей.
В стороне от скандала не осталась и Русская православная церковь. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ категорически осуждает насилие в отношении священнослужителей. Его процитировало РИА «Новости».
Навязывание молдавскому обществу гендерной идеологии, направленной на уничтожение традиционной семьи, это не политический, а нравственный вопрос
Вахтанг Кипшидзе
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Кипшидзе призвал верующих и другие здоровые общественные силы объединиться против антихристианского проекта и выразил надежду, что жители Молдавии смогут отстоять свои традиционные ценности.
«Мы знаем, что-то, что начиналось как якобы защита прав меньшинств, закончилось в западных странах усыновлением детей в однополые семьи, внедрением в школьное образование антисемейной лжи, и, наконец, сменой пола детьми», — подчеркнул представитель РПЦ.
Стоит отметить, что движение ЛГБТ* в Молдавии все больше набирает силу. По данным RT, во время марша в Кишиневе один из лидеров организации — Анжелика Фролов — даже не исключила создание политической партии.
По ее словам, в стране проживают больше 5% представителей секс-меньшинств, поэтому они могут войти в парламент и усилить свое влияние в политической сфере.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.