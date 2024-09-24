Сегодня 16:52 Выпирающий Голливуд. Тим Кук «вышел в народ» под камеры, но его выдала охрана Политсоветник Маркелов назвал кривой постановкой публичное интервью Тима Кука 0 0 0 Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Global Look Press Эксклюзив

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Гендиректор Apple Тим Кук примерил образ «своего парня» во время интервью комику и ведущему вечернего шоу Джимми Фэллону. Но оказалось, что на прогулке по Нью-Йорку телезвезда и глава корпорации встречали не случайных прохожих, а охранников или проплаченную массовку. Появившийся в Сети пятиминутный ролик по просьбе 360.ru оценил политический советник Сергей Маркелов.

Разошедшееся видео эксперт назвал новым маркетинговым ходом Apple, нацеленным на привлечение новой аудитории. Он пояснил, что обычные клиенты фирмы уже привыкли к тому, что новинки сначала появляются на презентации и до обычных потребителей главе компании дела нет. Но первая подобная попытка оказалась неудачной. «Все фразы прописаны. При этом „герои“ очень бояться любых неожиданностей, поэтому все ходы просчитаны. Отсюда и прячущиеся телохранители, которые все равно лезут в кадр. Это всего лишь кинореклама, потому что в силу своей консервативности Кук боится погрузиться в реальную среду, в которой живут потребители», — заявил Маркелов.

Фото: Jay Mallin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Неестественное поведение и странные жесты Политический советник указал на неестественное поведение встреченных Куком и Фэллоном прохожих, странные жесты миллиардера, чьи актерские дарования оставляют желать лучшего. «Это кривая постановка с нанятой массовкой и перекрытиями по всему периметру», — пришел в к выводу Маркелов. Он добавил, что вместо подобного видео можно было снять интервью в Live-режиме, а уже потом все «подкрасить» на монтаже», потому что после выхода ролик не запомнился ничем, несмотря на все потуги ведущего. По мнению Маркелова, маркетологи Apple не смогли «продавить» консерватизм Кука, который предпочел сохранить безопасность вместо удачного «хождения в народ».

Предприниматели хотят быть либеральными, доступными, открытыми, как все люди. Но все равно не могут и бояться рискнуть. Между ними и обычными людьми даже не пропасть, а огромные расстояния, словно миллиардеры живут на других планетах. Сергей Маркелов политический советник

По его словам, целью рекламного видео стало привлечение новых пользователей iPhone. Поклонники гаджета купят новую модель и без того, но только общее число клиентов это не увеличит, а Кук «своим парнем» так и не стал. Несмотря на уход Apple из России продажи новых iPhone 16 начались в одно время со всем миром — 20 сентября. Стоимость устройства составит от 115 до 255 тысяч рублей в версии Pro Max и в зависимости от комплектации. Новый гаджет доступен в семи цветах, включая классический черный, а также желтый и фиолетовый.