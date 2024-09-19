Новый айфон презентовали в России

Новый iPhone 16 Pro Max презентовали в России за день до старта продаж в мире

В России презентовали новый айфон — 16 Pro Max, мировые продажи стартуют 20 сентября, сообщила Lenta.ru . Пользователи получат первые смартфоны уже в эти выходные.

Посетители магазина протестировали новый гаджет, консультанты рассказали все об аппарате. До выдачи первых предзаказов специалисты МТС протестируют 16 Pro Max, настроят их для работы в мобильной сети. Стоимость устройства в зависимости от комплектации — от 115 до 255 тысяч рублей.

Инсайдеры ранее предположили, что на камеры на новых айфонах будут располагаться примерно как у 12-х моделей и поколения Х. Аппараты представят в семи цветах, включая классический черный и яркие желтый и фиолетовый.