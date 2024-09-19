В России презентовали новый айфон — 16 Pro Max, мировые продажи стартуют 20 сентября, сообщила Lenta.ru. Пользователи получат первые смартфоны уже в эти выходные.
Посетители магазина протестировали новый гаджет, консультанты рассказали все об аппарате. До выдачи первых предзаказов специалисты МТС протестируют 16 Pro Max, настроят их для работы в мобильной сети. Стоимость устройства в зависимости от комплектации — от 115 до 255 тысяч рублей.
Инсайдеры ранее предположили, что на камеры на новых айфонах будут располагаться примерно как у 12-х моделей и поколения Х. Аппараты представят в семи цветах, включая классический черный и яркие желтый и фиолетовый.
Министр образования Челябинской области заступился за оскорбленную учительницу
Волонтеров из Воскресенска наградили в Доме правительства Московской области
Новый айфон презентовали в России
Содержание дворов проверили на Пионерской улице в Воскресенске
Власти Татарстана пообещали найти инвестора для школы Загитовой в Казани до конца года
Открытая тренировка по маунтинбайку пройдет в Химках 21 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте