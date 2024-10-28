Сегодня 14:37 «Это фиаско, братан», или Выборы здравого смысла. По итогам событий в Грузии Публицист Белов: грузины выбирали не Россию или Запад, а здравый смыл 0 0 0 Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили после голосования. Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Парламентские выборы в Грузии

Реакция самого коллективного Запада и прозападных сил в Грузии на прошедшие в минувшую субботу парламентские выборы больше всего напомнили мне известный советский многосерийный мультфильм «Баба Яга против». Люди постарше помнят, как его крутили по каналам центрального телевидения СССР накануне летней Олимпиады-80 в Москве.

Сюжет этого мультсериала был посвящен попыткам известного злобного персонажа русских народных сказок помешать медвежонку Мише (талисману Олимпиады, если вдруг кто забыл) успеть в Москву к началу соревнований. Разумеется, в итоге все старания Бабы Яги пошли прахом. Летние Олимпийские игры — 1980 не удалось сорвать ни в сказке, ни в реальном мире, хотя часть западных стран их тогда и бойкотировала в ответ ввод советских войск в Афганистан. Да-да, принцип «спорт вне политики» забыли не в 2014 году, а значительно раньше. Возвращаясь к грузинским выборам, сложно не заметить, что и здесь, как с нашей Олимпиадой, все усилия Запада не дать здоровым силам в республике победить, обернулись для него, Запада, полным провалом. В общем, «это фиаско, братан».

Фото: Aleksey Belkin/news.ru / Global Look Press

По данным ЦИК Грузии, итоговая явка избирателей составила 58,94%, выборы в целом прошли спокойно и безопасно и признаны состоявшимися. После подсчета 100% бюллетеней правящая «Грузинская мечта» набрала свыше 54%, а все оппозиционные коалиции, вместе взятые, не дотянули и до 40% (36%). Тем не менее ставленница Запада, гражданка Франции Саломе Зурабишвили (по совместительству — президент Грузии) заявила, что не признает результатов выборов и призвала соотечественников выйти на акции протеста, устроив, как она выразилась, «мирный Майдан». «Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание вхождения сюда России, подчинения Грузии России. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее. Это была тотальная фальсификация, тотальный захват голосов. Хочу обратиться к нашим партнерам — европейским, американским. Все должны знать за пределами страны, что защита Грузии, защита будущего Грузии в этом регионе, защита геополитического баланса, европейского будущего этого региона — это защита народа, а не установление каких-то контактов с этим нелегитимным правительством. Я хочу всех пригласить завтра вечером на проспект Руставели, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы». Конец цитаты.

Фото: Тбилиси накануне выборов. Katharina SchrÃ�der/dpa / Global Look Press

Из западных партнеров — читай: колонизаторов Грузии и хозяев Зурабишвили — отозвался только Борис Джонсон, поддержав организацию грузинского Майдана. «Картина, сложившаяся в Грузии, ясна: вчерашние выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси. Я поддерживаю народ Грузии, который отстаивает свою свободу, свои права и свое будущее», — написал он в социальной сети Х. Кое-что подтяфкнула еще и западная пресса вроде германского таблоида Bild, известного своей пещерной русофобией. Издание обнародовало некие данные экзит-полов, проведенных двумя якобы страшно авторитетными западными институтами — Edison Research и HarrisX. Согласно им, оппозиция получила 51,9%, а «Грузинская мечта» — 40,9%.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что ж, после провального, по сути, референдума в Молдавии, где нужный Западу результат рисовался буквально на коленке в последний момент (Майя Санду, кстати, любые экзит-полы запретила, и Запад закрыл на это глаза), манипулировать цифрами нашим бывшим партнерам не привыкать. Все это, казалось бы, означает, что на Западе выборы не признают и попытаются на самом деле провернуть технологию Майдана, добившись своего грубой силой через государственной переворот.

Вот только ничего этого не будет. Как уже было неоднократно замечено, нет у Запада больше нет ни сил, ни средств, ни влияния устраивать цветные революции. Да и в мире довольно эффективно научились с ними справляться. Достаточно вспомнить примеры Белоруссии, Венесуэлы и той же Грузии.

Но еще одной немаловажной причиной, почему в этот раз все закончится спокойно, стали выборы в самих США, грозящие — и это отнюдь не преувеличение — обернуться самой настоящей гражданской войной. Тут уж просто не до грузин с их антиевропейским выбором.

Фото: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кстати, о выборе. По словам премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе, Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, которая, по словам главы правительства, до сих пор «оккупирует» 10% территории республики (Абхазия и Южная Осетия). Это ответ западных балаболам, обвиняющим грузинское руководство в пророссийской позиции. Нет, на самом деле выбор стоял вовсе не между Европой или Россией, а в пользу здравого смысла или против него. И, слава Богу, грузины выбрали первое.