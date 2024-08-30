Сегодня 16:15 Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу Публицист Белов: воскресные выборы в Германии могут перевернуть всю Европу 0 0 0 Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich / Global Look Press Эксклюзив

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Украинские политически традиции достигли, наконец, берегов «благословенной» Европы. Накануне во время митинга, который в Эрфурте (Тюрингия) проводила партия «Союз Сары Вагенкнехт», некий гражданин Незалежной попытался облить красной краской выступавшую в это время главу партии. Попутно «колеровый террорист» выкрикивал обычные для таких случаев лозунги в поддержку Украины. Как позже выяснилось, причинить вреда Вагенкнехт он не сумел, Сара отделалась буквально легким испугом.

«Спасибо большое за беспокойство и множество вопросов. Со мной все в порядке. Глубоко внутри я все еще немного в шоке. Но не волнуйтесь: нас не запугать!» — написала Вагенкнехт в одной из социальных сетей. Впрочем, пугаться, конечно, было чего. Даже не беря в расчет традиционное безумие украинских «патриотов», сложно не вспомнить о недавних событиях в США, которые доказали, что в желании сохранить свою власть глобалисты не остановятся ни перед чем. А власть эта ускользает у них их рук буквально на глазах. По крайней мере, именно так оценивают германские СМИ предварительные расклады электоральных предпочтений накануне земельных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Фото: Человек, попытавшийся напасть на Сару Вагенкнехт. Martin Schutt/dpa / Global Look Press

Как пишет Bild, голосование в ландтаги (парламенты федеральных земель), которое пройдет там 1 сентября, может навсегда изменить Германию. «В это воскресенье состоятся выборы в ландтаги двух федеральных земель на востоке ФРГ: Саксонии и Тюрингии. В обеих крайне популярны партии „Альтернатива для Германии“ (АfD) и „Союз Сары Вагенкнехт“ (BSW). Они находятся в оппозиции действующей власти, симпатизируют России и пока что не правят ни в одном регионе ФРГ. Но их позиции на востоке так сильны, что после выборов 1 сентября они могут прийти к власти в Саксонии и Тюрингии. Эти выборы могут изменить Германию», — подчеркнул политобозреватель издания Петер Тиде.

Фото: Член баварского земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристоф Майер. IMAGO/Michael Bihlmayer / Global Look Press

По данным недавнего социологического исследования, проведенного институтом INSA, в Саксонии АfD и BSW в сумме набирают 47% голосов, а в Тюрингии — все 50%. Таким образом, без участия хотя бы одной из этих сил сформировать правящую коалицию и новое региональное правительство в Дрездене и Эрфурте будет гарантированно невозможно. Следовательно, традиционные германские партии, прежде всего лидирующий вслед за АfD Христианско-демократический союз Германии (ХДС), будут вынуждены согласиться на союз, который еще вчера рассматривали как противоестественный. Но хуже всего (для глобалистов, разумеется,) то, что, как правило, подобные коалиции на региональном уровне становятся предтечей изменений на федеральном. Стало быть, в будущем бундестаге нас могут ожидать самые неожиданные союзы.

Фото: Martin Schutt/dpa / Global Look Press

Впрочем, все эти христианские демократы, социал-демократы, свободные демократы и прочие «зелененые» сами виноваты в грядущем провале. Как верно подметила та же Сара Вагенкнехт, если вы не хотите дальнейшего роста популярности «Альтернативы для Германии», завязывайте с безумной политикой, проводимой нынешней «светофорной» коалицией. «Высокие цены на энергоносители, низкие зарплаты, разрушение инфраструктуры, когда больше не ходит автобус, нет сельского врача и почтового ящика, а также неконтролируемая иммиграция и внешняя политика, которая делает ставку только на оружие, а не на дипломатию: многие люди на Востоке злятся, потому что „светофор“ не отвечает их интересам», — подчеркнула политик.

Фото: Председатель ССВ Сара Вагенкнехт. Martin Schutt/dpa / Global Look Press

Чем в итоге закончится воскресное голосование, гадать не стоит. Мы в любом случае узнаем об этом буквально через два дня. Но если все пройдет так, как опасаются глобалисты, и еще одни выборы в Бранденбурге 22 сентября подтвердят катастрофический для них результат, можно будет в самом деле ожидать серьезного разворота в немецкой политике. Нет, не в сторону России — нам этого и не нужно, — а лицом к самим немцам, гражданам страны, которая, потеряв за прошедшие пару лет свои гордость и достоинство (история с «расследованием» теракта на «Северных потоках» — жуткий позор), рискует вскоре лишиться и последних остатков суверенитета.