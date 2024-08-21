«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Извиниться и замолчать» — именно этого, если верить публикации The Wall Street Journal, потребовал от германских коллег польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на претензии со стороны Берлина за неоказание Польшей содействия в поимке и задержании граждан Украины, якобы причастных к взрывам на газопроводах «Северный поток».

По версии WSJ, Туск заявил, что все, кто в свое время поддерживали строительство «Северных потоков» (а это, на минуточку, практически в полном составе весь политический класс ФРГ), а также те, кто непосредственно участвовали в проекте, обязаны принести извинения и молча ждать своей участи. В общем, классическое «платить и каяться», только на европейский лад.

При этом, как отметило американское издание, германское руководство предпочло стерпеть унижение и не ничего не отвечать полякам, дабы, цитирую: «не навредить сотрудничеству между странами в рамках НАТО».

А дело было так. Услышав явное недовольство, прозвучавшее из Берлина, в Варшаве поначалу предпочли «косить под дурачка» и устами польских прокуроров заявили, мол, не сразу арестовали подозреваемого, поскольку немцы-де не внесли его адрес в европейский реестр. В Германии это, разумеется, отрицают. И зная склонность немцев к педантизму, я убежден, что поляки врут.