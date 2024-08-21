«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков
Публицист Белов: немцы стерпели очередное унижение от поляков
«Извиниться и замолчать» — именно этого, если верить публикации The Wall Street Journal, потребовал от германских коллег польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на претензии со стороны Берлина за неоказание Польшей содействия в поимке и задержании граждан Украины, якобы причастных к взрывам на газопроводах «Северный поток».
По версии WSJ, Туск заявил, что все, кто в свое время поддерживали строительство «Северных потоков» (а это, на минуточку, практически в полном составе весь политический класс ФРГ), а также те, кто непосредственно участвовали в проекте, обязаны принести извинения и молча ждать своей участи. В общем, классическое «платить и каяться», только на европейский лад.
При этом, как отметило американское издание, германское руководство предпочло стерпеть унижение и не ничего не отвечать полякам, дабы, цитирую: «не навредить сотрудничеству между странами в рамках НАТО».
А дело было так. Услышав явное недовольство, прозвучавшее из Берлина, в Варшаве поначалу предпочли «косить под дурачка» и устами польских прокуроров заявили, мол, не сразу арестовали подозреваемого, поскольку немцы-де не внесли его адрес в европейский реестр. В Германии это, разумеется, отрицают. И зная склонность немцев к педантизму, я убежден, что поляки врут.
Поняв, что уловка не удалась, Польша заявила: прежде чем будет произведен арест, немецкий запрос должно рассмотреть Агентство внутренней безопасности (АBW — польская спецслужба).
Немцы всполошились и потребовали от польских коллег гарантий, что ордер будет выполнен. Поляки послали их лесом. Только тогда до германских властей дошло, что они имеют дело с намеренным саботажем расследования со стороны Польши.
Как рассказал один из источников The Wall Street Journal, в частном разговоре представители польских спецслужб открыто заявили немцам, что «подрывникам „Северных потоков“ следует вручить медали, а никак не арестовывать». Пока суд да дело, все подозреваемые, чьи имена значились в ордерах германской прокуратуры, благополучно покинули пределы Польши «в неизвестном направлении».
Что я, как говорят в русском городе Одессе, имею сказать по этому поводу?
Во-первых, это далеко не первый случай, когда в ответ на откровенную пощечину (иначе не назовешь) от поляков, немцы просто утираются. Комплекс «терпилы», вырабатываемый ради «политической целесообразности», похоже, уже достаточно укрепился в немецком сознании.
Можно, например, вспомнить робкие попытки Шольца возразить на довольно в хамской манере высказанные Варшавой требования репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой.
Скажу больше: так, как с Германией, поляки не позволяют себе общаться больше ни с кем, даже с Россией и Белоруссией, хотя казалось бы… Нас ведь они ненавидят сильнее всего.
Во-вторых, судя по всему, хваленого германского духа хватает только на то, чтобы радостно верещать, стоя у карты Курской области. Или хвастаться тем, что германские танки «бороздят просторы» Российской Федерации. На большее они уже не способны…
С одной стороны, это позитивное открытие. Но с другой — «это какой-то позор».